Policía la confunde con narcomenudista y la torturan

La impotencia y el temor que ahora siente se reflejan en la fuerza con la que aprieta el balón cuando recuerda la tortura a la que fue sometida.

"La policía me dijo que si lo arreglábamos por las buenas o por las malas", recuerda Silvia Bentata Romero.

La mujer de 27 años, deportista y empleada de una dependencia de gobierno asegura que a principios de este mes un grupo de policías estatales la detuvieron al salir de una tienda en el estado de Yucatán.

"Solo me dijo que levantara mis manos; levanté mis manos y me esposó y me llevó hacia la patrulla y yo decía 'por qué me están llevando, díganme el por qué'", relata.

A decir de la víctima, los uniformados la acusaban de vener drogas y querían que firmara una confesión. Ella se opuso, pero pagó las consecuencias: primero, fueron golpes y, después, aumentaron las torturas.

"Agarró y seguía y seguía, sacó un tiser, me quemó, la verdad no sé de dónde sacó, para mí era un soplete, era un tubo con un palito, y me quemó", describe.

Las cictarices en su cuerpo revelan el tormento que vivió, antes de que sus verdugos se dieran cuenta de que ella no era la persona a la que buscaban.

"Fue una confusión, discúlpanos, eso me dijeron nada más", comenta.

Bentata Romero inció una lucha legal contra los elementos policiales que la flagelaron y la comisión local de Derechos Humanos la está apoyando.

"Nosotros ya solicitamos informe a la autoridad que es señalada como responsable", afirma Miguel Sabido, de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.

Pero los días pasan y no hay respuesta alguna.

Al buscar a la Fiscalía del estado, solo confirmó que iniciaron la investigación, mientras la Secretaria de Seguridad, a la que pertenecen los elementos señalados, simplemente se negó a hablar del caso.

En tanto, la afectada apenas sale a la calle, porque sabe que sus agresores están libres y teme que tomen represalias por haberlos denunciado.