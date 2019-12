MÉXICO - En cada trote ponen todo su esfuerzo para alcanzar la meta y ganarle a la báscula.

Los uniformados soportan el dolor, aguantan los ejercicios bajo el sol y se someten a una estricta dieta para que los ciudadanos a los que sirven los dejen de ver como "los polis gorditos".

"Muchas veces la risa de la gente, no pues ¡este qué va a defendernos, al contrario lo vamos a defender nosotros!, ¡qué va a correr; en lugar de correr, va a rodar!", detalla el agente Alejandro Benítez.

Cansado del sobrepeso que sufría, el oficial Benítez se unió al programa del gobierno de Ciudad de México que busca poner en forma a sus elementos. Llegó pesando cerca de 265 libras y tras 4 meses de empeño ha logrado perder 44.

"¡Ahhh!, me veo bien, me siento y me veo bien, hoy ya me puedo ver al espejo", dice.

Al igual que él, 1,084 policias se han inscrito al proyecto, el cual además de los beneficios a la salud contempla un premio económico.

"El programa final son 10,000 pesos y al mes se les proporciona un estímulo de 1,000 pesos a quienes lograron su meta", explica Bárbara González, enfermera de la secretaria de Seguridad Ciudadana de la ciudad.

Ese premio económico ha resultad ser un aliciente para los participantes.

En este esfuerzo los policías han tenido que hacer sacrificios y uno de ellos es cambiar la comida que les hace daño por alimentos sanos.

Comiendo sano y ejercitándose, Aaidé López ha perdido casi 27 libras, las cuales -asegura- se reflejan en su vida y en su desempeño.

"Ya estás más activa, más despierta, tienes mejor condición", dice. "Te ayuda a que te vean con más respeto, porque ya portas de otra manera el uniforme, con más decoro".

Los agentes que participan en este ejercicio invitan a sus compañeros a unirse, porque saben que datos oficiales revelan que 8 de cada 10 policías en este país tienen obesidad o sobrepeso.