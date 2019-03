Por qué se puede demorar el reembolso del IRS

Más Videos (1 of 9)

Cada vez está más cerca la fecha límite para rendirle cuentas al Tío Sam. Pero si ya lo hizo, y está a la espera de su reembolso, hay factores que podrían atrasar el proceso.

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el lunes 15 de abril. Una vez se haya radicado, muchas personas quedan a la expectativa de recibir un reembolso.

Según Alejandra Castro, portavoz del Servicio de Rentas Internas, un reembolso que se hace electrónicamente, y por el que se pide deposito directo, y no tiene ningún error, generalmente tarda 21 días o menos.

Si el reembolso demora más de los 21 días, es posible que su declaración necesite una revisión adicional.

Según la portavoz, entre los factores que pudieran demorar el reembolso están, que la información sobre tus ganancias no concuerde o no sea igual a la que reportó el empleador. También podría tratarse de un número de seguro social incorrecto, creditos que no te corresponden, errores en tu cuenta bancaria, entre otros.

A pesar de que funcionarios de Servicios de Rentas Internas aseguran una baja en los casos de robo de identidad, esta podría ser una de las principales causas por las cuales un reembolso puede tardarse.

De acuerdo a la portavoz, si fuiste víctima de robo de identidad, el IRS te asignará un número de seis dígitos, como protección, para que otras personas no reclamen un reembolso fraudulento a tu nombre.