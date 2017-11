Trump encenderá el Árbol Nacional de Navidad

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, encenderán el jueves a la tarde el Árbol Nacional de Navidad ubicado en el área conocida como Elipse, frente a la Casa Blanca, en Washington, DC.

La ceremonia está prevista para las 5 pm hora del este y se informó que quienes deseen presenciar el tradicional evento, deben adquirir boletos a través de un sistema de lotería.

El evento será conducido por Kathie Lee Gifford y Dean Cain y del mismo participarán The Beach Boys, Wynona and The Texas Tenors y Craig Campbell.

La lista incluirá además presentaciones de Us the Duo, Steve Gibson y Mannheim Steamroller, quienes interpretarán clásicos navideños.

Esta será la primera ceremonia de este tipo para el mandatario y su esposa.