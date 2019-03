El presidente Donald Trump pidió el martes garantizar que Estados Unidos no vuelva a pasar por una investigación como la de la trama rusa, mientras que la Casa Blanca y sus aliados buscaban venganza contra quienes promovieron esa indagación.

La recién concluida pesquisa del fiscal especial Robert Mueller ensombreció los dos primeros años de gobierno de Trump, y ahora el mandatario está decidido a sacar partido político de la conclusión difundida por el Departamento de Justicia, según la cual no hubo coordinación entre Rusia y su campaña electoral en 2016.

"El informe de Mueller fue buenísimo. No podría haber sido mejor. Dijo: 'No hubo obstrucción, no hubo coordinación'. No podría haber sido mejor", proclamó Trump en declaraciones a los periodistas en el Senado.

Un día después de pedir medidas contra aquellos que han "traicionado al país" al promover la investigación de Mueller, Trump opinó que esa presunta conspiración en su contra provino de las esferas "más altas" del gobierno estadounidense.

"Lo que ocurrió es una vergüenza. No creo que nuestro país deba permitir que esto vuelva a ocurrir de nuevo, jamás", recalcó.

La Casa Blanca, la campaña de reelección de Trump y sus aliados en el Congreso han comenzado ya a apuntar contra esos presuntos "culpables" de lo que consideran una investigación políticamente motivada; un grupo aún difuso que abarca desde los medios de comunicación hasta, potencialmente, el expresidente Barack Obama (2009-2017).

"Creo que usted conoce la respuesta", respondió Trump a un periodista que le preguntó si consideraba que Obama, quien estaba en el poder cuando el FBI abrió en 2016 su primera pesquisa sobre la injerencia rusa, estuvo implicado en esa supuesta campaña partidista.

"Los medios de comunicación generalistas están siendo atacados y ridiculizados en todo el mundo por ser corruptos y FALSOS. Durante dos años, impulsaron el delirio de la coordinación con Rusia cuando sabían que no la hubo. ¡Son verdaderamente el Enemigo del Pueblo!", tuiteó además Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, difundió a última hora del lunes un gráfico elaborado por el diario conservador The New York Post, que identifica a una treintena de periodistas, comentaristas y humoristas que "se equivocaron vergonzosamente" en lo relativo a Mueller, entre ellos Alec Baldwin o Robert De Niro.

Y Rudy Giuliani, el abogado de Trump encargado de la trama rusa, esperó pocas horas desde la difusión del sumario del informe antes de reclamar que rueden cabezas.

"¿Quién se inventó (esta investigación)? Tuvo que venir de algún lado. No salió de la nada. Quiero saber quién lo hizo, quién pagó por ello, quién lo alimentó", afirmó Giuliani el lunes a la cadena televisiva Fox News.

Un aliado clave de Trump en el Senado, el republicano Lindsey Graham, anunció este lunes que aprovechará su poder como presidente del Comité Judicial para investigar los "abusos" en el FBI al comienzo de la investigación de Mueller, y pidió que el Gobierno nombre un fiscal especial para indagar en ese tema.

Además, la consejera de Trump, Kellyanne Conway, y el líder de la minoría republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, exigieron que el congresista demócrata Adam Schiff, uno de los más vehementes críticos de los contactos con Rusia de la campaña republicana en 2016, renuncie como presidente del comité de Inteligencia.

El nombre de Schiff también apareció en un mensaje enviado por la campaña de reelección de Trump a las principales cadenas de televisión, en el que citaba a varios comentaristas presuntamente desprestigiados por su insistencia en que el presidente conspiró con Rusia, y les pedía no entrevistarlos de nuevo.

Lo que parece claro es que Trump y sus aliados han visto en la presunta "exoneración" del presidente una poderosa arma política que no solo aleja la perspectiva de un juicio político, sino que puede potenciar sus opciones de reelección en 2020.

"(Trump) se va a desatar. Usará (el informe) para apalearles (a los demócratas)", pronosticó este lunes Steve Bannon, exestratega jefe del mandatario, en una entrevista con el portal Yahoo News.