Presunto asesino deja extraños mensajes

La policía uruguaya encontró dos mensajes dejados en una escuela por Martín Bentancur, acusado de asesinar en el departamento de Paysandú a su exsuegra y a un policía, además de incendiar la propiedad de la familia del actual novio de su expareja, informaron hoy fuentes oficiales.

La Unidad de Comunicación del Ministerio de Interior (Unicom) detalló que una auxiliar de servicio de la Escuela Nº 75 de Saladero de Guaviyú, a 13 millas de Quebracho (dónde se cometieron los crímenes) encontró los dos mensajes dejados por el presunto homicida, "en un pizarrón y en una nota sobre un escritorio, junto con una cadena de plata".

En los escritos, el hombre de 32 años, buscado por la policía desde el 28 de marzo y contra quien rige un orden de captura internacional desde el pasado viernes, declara su amor a su exmujer y a la hija de ambos, y afirma que se va para Argentina.

"Valeria, me voy para Argentina, algún día volveré. Siempre las amaré. Te amo china mía, te amo. Decile a mi hija que siempre la voy a llevar en mi corazón. No sé por qué me dejaste, te di todo lo que me pedías china (...) Me mataba trabajando para que no te falte nada. Estoy tan arrepentido de lo que pasó pero ya es tarde para mi", escribió en la nota, repleta de errores de ortografía.

Según Unicom, los mensajes "están siendo periciados por un equipo de Policía Científica que releva el lugar para verificar su autoría y dar con más indicios".

Las pericias permitirán "confirmar o descartar" si Bentancur llegó a pernoctar en la escuela o si simplemente aprovechó que estaba cerrada durante la Semana de Turismo (Semana Santa) "para hacerse de algunos víveres y enseres para seguir huyendo por los montes de la zona".

El Jefe de Policía local, Luis Mendoza, destacó en el comunicado de Unicom que los operativos de búsqueda "se intensificarán" tras este hallazgo, "el primero que confirmaría la presencia del sospechoso en la zona".

Participan en las búsquedas "varias decenas de efectivos" de la policía de Paysandú, de la Guardia Republicana, del plantel de Perros K9, y de la Unidad Aérea de la Policía Nacional -helicóptero y drones-, además de la Unidad de Apoyo de Prefectura Naval, "ante la proximidad de la ribera del Río Uruguay y la posibilidad de huida hacia la República Argentina por esa vía".

En la noche del martes 28 de marzo Valeria denunció a la Policía que su exmarido había roto la puerta de entrada de su propiedad y poseía un arma para matarla, por lo que se retiró del local.

"Posteriormente se recibe un llamado de emergencia, advirtiendo que el autor se encontraba armado fuera de la casa", ya que la madre de Valeria todavía se encontraba en la propiedad.

Como el automóvil policial del que se disponía se hallaba asistiendo un accidente en la carretera, el agente Juan Carlos Oviedo salió en la moto oficial a dar respuesta a la llamada. Sin embargo, Bentancur, "hirió de muerte a su exsuegra (de un disparo en la cabeza) y también al agente Oviedo (de un tiro en el mentón), para darse a la fuga luego en la moto policial". El criminal también se robó el arma del policía.

La moto fue encontrada, quemada, en la chacra (finca, terreno) de la familia de la actual pareja de Valeria, dónde el agresor también incendió un galpón y maquinaria agrícola.

Valeria y V.L., su actual pareja, permanecen en la casa destinada para víctimas de violencia doméstica, bajo custodia policial.