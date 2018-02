La psicóloga que hace meses huye de la muerte

Se cumplen siete meses desde el asesinato de una doctora en Tijuana, que estaba dirigido a una psicóloga y quien desde entonces, vive con temor.

El blanco original del crimen era la psicóloga Isabel Gonzalez, quien solo llevaba un día atendiendo pacientes en un edificio de consultorios en Tijuana, México.

En una charla con Telemundo 20, aseguró que tiene indicios de quién estaría detrás de este episodio trágico.

Dijo que su capítulo en la ciudad mexicana llegó a su fin y decidió huir. Existe una investigación sobre su caso, pero no se han registrado avances.

"Me siento con temor, no se quién quería hacerme daño, no me siento segura, me siento triste con momentos de depresión. No se ha podido aclarar", dijo González en una entrevista en exclusiva a Telemundo 20.

Que se vinculen los casos y que se concluyan las entrevistas de las personas que identifican como los posibles responsables es lo que ha solicitado Yesenia Hernández, la abogada de la psicóloga González.

Una de las teorías del homicidio es que iban tras una pensión.

Desde Telemundo 20 se intentó contactar en repetidas ocasiones a las autoridades de la PGJE, que investiga el caso, pero hasta el momento, no han respondido.

También han sido tormentosos para la familia de la víctima, los siete meses desde que la doctora Angélica Ciani fue asesinada por error en su consultorio de la Colonia Libertad.

"Todo sigue exactamente igual, la mataron sin deberla ni temerla, nadie se ha acercado a preguntar la condición de la madre, destrozaron una familia, y pasan los meses", dijo Odín Ciani, familiar de la víctima.

Mientras, el supuesto homicida material tras las rejas espera su sentencia en los próximos meses.

En las próximas semanas se anticipa que miembros de la familia Ciani viajen a Tijuana.