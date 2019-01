El cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, que entra en su tercera semana, está comenzando a afectar a los sectores sociales más vulnerables.

En varios lugares del país, algunas tiendas están rechazando los cupones de comida o las tarjetas alimenticias conocidas como EBT, como forma de pago por productos.

La situación también estaría afectando al programa WIC que asiste a las embarazadas o madres, con insumos para el bebé. ''Esto afecta a los más pobres'', dijo una clienta en una de las tiendas.

El presidente Donald Trump está trenzado en una disputa con los demócratas, ahora mayoría en la Cámara Baja, por la inclusión de una partida de más de $5,000 millones para la construcción de un muro fronterizo para que sea agregada en el proyecto de presupuesto.

Los demócratas han calificado de "inmoral" e "ineficaz" el muro, y hasta ahora solo han estado dispuestos a destinar unos $1,300 millones para la seguridad fronteriza, con restricciones que impiden la construcción de la barrera, según un cable de EFE.

"No me gusta hacer esto, no me divierto haciendo esto", declaró Trump entre preguntas de los reporteros sobre la situación de los empleados federales que no reciben sus sueldos a raíz del cierre parcial.