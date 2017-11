En líos policía hispano por lo que le dijo a hombre blanco

Más Videos (1 of 9)

Un agente de la policía de un suburbio cercano a Chicago ha sido sancionado luego de que un video lo captó diciéndole a un adolescente que lo estaba deteniendo por ser anglosajón.

Las imágenes del incidente se difundieron en las redes sociales y en cuestión de horas obtuvieron más de 26 mil vistas.

Dezi Baczek, la persona quien grabó el vídeo dijo que estaba con unos amigos en una casa de empeño en Lake Villa vendiendo un artículo para conseguir dinero y comprarle a su hermano un libro que quería.

Pero cuando el grupo salió de la tienda, dijeron que el agente se les acercó. "Me gritó y me dijo que me sentara”, dijo Baczek a nuestra cadena hermana NBC 5.

Dije: '¿Cuál es el motivo?', y me dijo que me sentara o que me volteara para ser arrestado, así que en ese momento decidí sentarme”. Fue entonces cuando comenzó a grabar.

La policía de Lake Villa luego dijo que al momento del incidente el agente ahora sancionado realizaba una investigación sobre un robo y que interrogaba a alguien del grupo.

Mientras que los demás se sentaron en la acera, en la grabación se puede escuchar a un adolescente preguntándole al agente por qué estaba siendo detenido.

"¿Porque soy un adolescente? ¿Porque tengo pantalones anchos?". El oficial entonces le responde: "Porque eres blanco..." y se aleja.

"Me quedé sin palabras", dijo Baczek. "No podía comprender lo que realmente dijo en ese momento”. La madre de Baczek dijo que llamó a la policía para quejarse del agente.

“Me sentí indignada, muy triste”, dijo Missy Maczek. "Sentí que estábamos siendo marginados porque somos anglosajones, lo cual me parece inaudito”.

Tras la queja, Craig Somerville, jefe de la policía de Lake Villa, dijo que el agente Esteban Gómez reportó que el grupo de adolescentes acompañaban a un sospechoso relacionado a un robo en la casa de empeño, y que uno de estos le dio un nombre falso.

"Cuando el sujeto cuestionó a Gómez sobre su arresto, este reaccionó y contestó de una forma inadecuada”, dijo Somerville en un comunicado.

Somerville explicó que momentos después del incidente, Gómez le había comentado sobre lo sucedido y la existencia de un vídeo. “El agente Gómez, inmediatamente lamentó lo ocurrido y admitió que hizo mal uso de sus palabras”, aseguró Somerville en el comunicado.

"El Departamento de Policía de Lake Villa no tolera este tipo de comportamiento de parte de sus oficiales". Gómez fue amonestado "por comportamiento inapropiado" y hablará con los padres y adolescentes involucrados, dijo Somerville.

"Me disculpo con cualquiera que pueda haberse ofendido por lo que se describe en este vídeo", decía la declaración de Somerville. "Esto ocurrió bajo mi supervisión y asumo toda la responsabilidad".