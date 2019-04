Renuncia la secretaria adjunta de Seguridad Nacional

La subsecretaria adjunta de Seguridad Nacional se vio obligada a renunciar en medio de una reorganización del personal impulsada por la creciente frustración del presidente Donald Trump por el número de migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur.

Claire Grady renunció este martes. Ella fue técnicamente la siguiente en la fila para reemplazar a Kirstjen Nielsen, quien renunció el domingo. Pero Trump eligió a Kevin McAleenan, el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, como secretario interino. Eso significaba que Grady tenía que renunciar o ser despedido.

Dos funcionarios con conocimiento directo de la decisión dicen que Grady se vio obligada a renunciar. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Grady es un funcionario público de larga data con más de 28 años de experiencia en los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional.