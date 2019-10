AMLO justifica la liberación de un hijo de “El Chapo”

OAXACA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este viernes la decisión de su gabinete de Seguridad de liberar a uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán para preservar la vida de los habitantes de Culiacán, Sinaloa.

"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas", afirmó en su conferencia matutina de medios desde el estado de Oaxaca, donde inicia una gira de tres días.

“La decisión que se tomó yo la respaldé. Se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército, a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Pero como ya lo expliqué hubo una reacción violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente".

La ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, fue escenario el jueves de una serie de tiroteos y quema de vehículos que, más tarde se supo, fueron detonados por la inesperada captura de Ovidio Guzmán López, uno de los 10 hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Tras varias horas caóticas en la que abundaron los rumores, el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó la captura de "El Ratón", pero minutos después trascendió que Ovidio Guzmán había sido liberado.

"No se puede apagar el fuego con el fuego", dijo este jueves López Obrador.

E insistió en que la estrategia que aplicaron los gobiernos que antecedieron al suyo fue errónea y convirtió a México en un cementerio.

Además, minimizó las críticas que establecen que lo ocurrido el jueves en Culiacán doblegó al gobierno que encabeza y sostuvo que provienen de sus adversarios.

"Los conservadores no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos. Nosotros no tenemos duda acerca que fue la mejor decisión. El poder no es violencia, es humildad", afirmó.