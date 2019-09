Más Videos (1 of 9)

Presa del miedo y la desesperación la niña lloraba desconsoladamente. Pedía que no se alejaran de ella porque minutos antes, junto a su hermana y su madre, vivió una pesadilla.

"Todos para afuera, afuera todos. No tengan miedo, pásenle , pásenle. No tengan miedo, somos la policía. Señora, no se preocupe, ya todo está bien", dijo uno de los policías que intentaban tranquilizarlas.

Los uniformados irrumpieron en la casa dispuestos a hacer todo por salvar a las víctimas, ya que a través de las cámaras de vigilancia pudieron ver cuando un grupo de hombres escalaron hacia la azotea y entraron al inmueble.

"Acudimos al llamado y al llegar al lugar, encontramos un vehículo y unas personas portando armas de fuego", detallo Leobardo Flores Chávez, comandante de la Policía de Michoacán.

Narcoviolencia deja 19 cadáveres en Uruapan

Nueve de los cuerpos colgaban de un puente; el resto, estaba en las calles. (Publicado jueves 8 de agosto de 2019)

Dentro del domicilio, los policias detuvieron a cuatro homres y rescataron a una mujer y dos de sus hijas menores de edad, quienes aterradas se abalanzaron sobre su padre en cuanto lo vieron.

"¡Papá, papito, por favor!, ¡ay papito, ya está todo en orden!", decían.

En medio del abrazo, el terror del recuerdo provocó que una de las jovencitas se desmayara.

"¡No, no, por favor, por favor, póngala ahí!".

Civiles armados se enfrentan a balazos: 10 muertos

Las imágenes del enfrentamiento en Uruapan, Michoacán, son fuertes. (Publicado jueves 23 de mayo de 2019)

Las víctimas fueron trasladadas a un lugar seguro para que rindieran su declaración, a través de la cual las autoridades determinaron que no se trataba solo de un robo.

Israel Patrón, secretario de Seguridad estatal, indicó que los detenidos tenían intenciones de usar sus armas para hacer daño a esa familia.

"Lo que sabemos es que sus fines no eran solo un saludo, tenían fines criminales. Sabíamos que tenían un plan contra el dueño del inmueble", dijo Patrón.

La vigilancia en el área se redobló, pero la familia afectada dice que no tiene intenciones de volver a esa casa.