Arrestan a sospechoso en caso de Valerie Ann

Las autoridades arrestaron en la tarde del domingo al artista Juan Luis Cornier Torres en la barriada Baldorioty de Ponce tras días de buscarlo ya que poseía una orden de arresto al radicársele cuatro cargos en ausencia por violación a varios artículos de la Ley 54 contra su ex pareja, tal como notificó el Departamento de Justicia.

El hombre fue acusado por la policía como sospechoso de la muerte de Valerie Ann Almodóvar Ojeda que fue reportada como desaparecida en San Germán, el pasado 17 de diciembre del 2018 y hallada muerta el sábado.

El cuerpo de la joven de 23 años, había sido encontrado el martes 18 de diciembre en un barranco de Adjuntas, dentro de una bolsa negra.

Identifican a un sospechoso

La Policía confirmó el viernes que tenían un sospechoso en la pesquisa por la desaparición de la joven Valerie Ann Almodóvar Ojeda, reportada desaparecida el miércoles.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Juan Luis Cornier Torres, artista plástico que vive en la residencia donde la Policía halló la guagua de la joven desaparecida.

Autoridades ocupan guagua de joven desaparecida

Estacionada en la marquesina de una residencia en Ponce. (Publicado jueves 20 de diciembre de 2018)

Telenoticias habló en exclusiva con el hombre, quien negó ser el responsable de la desaparición.

"No, no hay por qué hacer esas cosas... para hacer una escenografía", respondió el hombre conocido como "Manwe Uno" a la pregunta de si asesinó o no a Almodóvar Ojeda.

El artista plástico relató que "yo me encontré con ella en Mayagüez para que le diera precio a unas cosas... pero ella me está explicando también que se le hace un poco difícil porque ella tiene al novio todo el tiempo siguiéndola y que dondequiera que ella llega y tarda un poquito más, el tipo se aparece", relató el artista plástico.

Indicó que se enteró de la desaparición de Almodóvar Ojeda el miércoles, cuando las autoridades llegaron hasta su hogar, mientras este compartía con su hija.

Ocupan la guagua

El jueves en la noche las autoridades ocuparon una guagua Nissan Pathfinder, en la marquesina de una residencia en Ponce, que pertenece a la desaparecida.

La Policía confirmó el jueves en la noche que una guagua Nissan Pathfinder hallada en una residencia en Ponce pertenece a la joven.

Almodóvar Ojeda fue vista por última vez el pasado lunes, 17 de diciembre de 2018, cuando salió a eso del mediodía de la residencia de su madre, ubicada en la calle Noruega de la Urbanización Quintas del Rey en San Germán. Manejaba una Nissan Pathfinder, año 2001, marrón, con la tablilla EFH-877.

Investigación de Forenses

Los familiares de la joven contactaron a las autoridades luego de que se diera a conocer el martes sobre el hallazgo de una mujer sin vida en un risco del barrio Garzas en Adjuntas. Según indicaron, la vestimenta los llevó a pensar que se pudiera tratar de la misma persona.

"Estamos corroborando detalles por información que nos ha llegado sobre este vehículo en particular... estamos esperando por una orden para poder -conforme a la regla de procedimiento- entrar para poder corroborar", explicó el agente Millán.

Agentes de la División de Arrestos especiales confirmaron que la tablilla de una guagua Nissan Pathfinder, localizada en una residencia enla Avenida Roosevelt en Ponce, coincide con la de la desaparecida. Sin embargo, el hombre que reside en la vivienda no ha regresado a la casa desde la noche del miércoles.

El vehículo fue llevado hasta el Negociado del Instituto de Ciencias Forenses para propósitos de análisis.

Radican cargos por violar orden de alejamiento

Las autoridades radicaron cargos contra Juan Luis Cornier Torres en horas de la mañana de este sábado, en el Tribunal de Ponce. Al hombre quien es sospechoso por la desaparición de la joven Valerie Ann Almodóvar Ojeda, se le radicaron cargos en ausencia por los artículos 2.8 (Violación Orden de Protección) y artículo 3.1 (Agresión), por un incidente relacionado con su ex pareja el pasado 19 de diciembre de 2018.

Según se informó, los hechos ocurrieron cuando realizó una llamada y le envió varios mensajes a la mujer violando lo establecido en una Orden de Protección.

Este caso, fue investigo por el Agente Héctor Torres de la División de Violencia Doméstica, quien consultó con la Fiscal Tasha Cruz, la cual instruyó presentar denuncias por los artículos antes mencionado.

La Juez Roseline Santana, luego de evaluar las pruebas presentadas, determinó causa en ausencia e impuso una fianza global de $80 mil y expidió Orden de Arresto.