Trinitarios, la temible pandilla de la “prisión del infierno”

NUEVA YORK – El Departamento de Policía de Nueva York y los fiscales la identifican como Bronx Trinitarios Gang (BTG), una pandilla dominicana fundada en las celdas de Rikers, el “penal del infierno”. El temido grupo criminal vuelve a estar en el radar de las autoridades tras el horrendo asesinato del adolescente Lesandro Guzmán Feliz, de 15 años.

La pandilla también sería responsable del salvaje ataque en grupo de un adolecente de origen puertorriqueño de 14 años, quien perdió un riñón tras ser apuñalado al menos en 11 ocasiones.

El jefe de detectives del NYPD, Dermot Shea, confirmó la tarde del martes en una conferencia de prensa que los Trinitarios están detrás de los dos ataques ocurridos en El Bronx en cuestión de días.

Comandada desde prisión

Según información de NYPD, la pandilla Trinitarios es una organización criminal que opera principalmente en El Bronx y que se fundó en el sistema penitenciario a fines de la década de 1980 para más tarde extenderse a las calles.

La pandilla estaba dirigida por Leonides Sierra desde su celda en la prisión de Attica, al norte del estado, en donde cumplía una condena de 22 años por cargos de homicidio. Otros líderes de fueron identificados como Richard Gonzalez, Carlos Ureña, Félix Lopez, Edwin Ciriaco, Aníbal ramos, Raymond Sosa, Alejandro Soriano, Antonio Peña y Maria mejía.

Estos líderes dirigieron a otros miembros para realizar actividades ilegales para proteger su territorio de las pandillas rivales, incluyendo Dominicans Don'T Play ("DDP"), Bloods, Crips y Latin Kings, entre otros.

Según el NYPD, la pandilla Trinitarios es responsable de asesinatos, intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer robo, robo, secuestro y narcotráfico.

“Muchos miembros pertenecen a facciones más pequeñas dentro de BTG, como "Bad Boys", "Bad Barbies", "El Combo", " Violating All Bitches" y "One Seven Hoes".

La uniformada informó que Sierra, entre 2006 y 2008, ordenó a los miembros de BTG matar a una víctima porque se creía que era homosexual, lo que violaba las reglas de la pandilla.

Además, Gonzalez y Ureña intentaron matar a dos miembros de DDP que habían insultado al BTG.

Una pandilla que se extiende

De acuerdo a documentos del FBI, los Trinitarios es una de las pandillas caribeñas de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

El grupo criminal predomina en Nueva York y Nueva Jersey, pero en los últimos años se ha extendido a Georgia, Massachusetts, Pensilvania y Rhode Island.

La pandilla rival, DDP, es la segunda pandilla caribeña de más rápido crecimiento en la nación. Nacida en las calles de El Bronx, Dominicans Don'T Play ahora también opera en Florida, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

Ataques a punta de machete

El FBI establece que los miembros de Trinitarios y Dominicans Don'T Play comúnmente atacan a sus víctimas a punta de machete, como en el caso de Lesandro Guzmán.

En 2011, el FBI advirtió que los Trinitarios se habían extendido rápidamente desde Nueva York a otros a estados como Georgia y Rhode Island, y que Dominicans Don'T Play había desarrollado una reputación de ataques de machete y distribución de drogas de Florida y Michigan.

Los Trinitarios a menudo han sido citados en relación con la violencia en Rikers Island.

Un informe del Departamento de Policía de Nueva York en 2011 indicó que las pandillas dominicanas tenían 1,181 miembros, una pequeña porción de las 22,935 personas registradas en una base de datos policial de pandilleros locales en ese momento.