Espectáculo en el cielo: así se vio la lluvia de estrellas

Más Videos (1 of 9)

Una lluvias de estrellas, considerado la mejor del año, deslumbró el cielo del país la madrugada de este viernes y un residente de Arizona logró grabar el increíble espectáculo.

Jason Keyes, quien es un fotógrafo profesional, publicó un video en su cuenta Twitter en el que muestra de forma acelerada cómo se vio el cielo sobre su hogar en un período de una hora y media.

“Las rayas largas son aviones, los ‘bips’ cortos son los meteoros reales”, explicó Keyes en el mensaje.

Esta lluvia conocido como “Géminidas”, está conformada de escombros del asteroide 3200 Phaeton y no de cometas regulares. Usualmente, descienden a más de 79,000 millas por hora, de acuerdo con The Associated Press.

Los mejores momentos para apreciar la lluvia de "estrellas" fueron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.