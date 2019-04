Paraíso perdido: turístico Cancún bajo fuego y sangre

Más Videos (1 of 9)

Las llamas consumieron los vehículos ante la mirada de testigos que no les quedó mas que sentir impotencia. Esta vez no hubo heridos, pero el mensaje de los grupos criminales volvió a dejar claro que la violencia en Cancún aún no termina.

María Márquez es activista en ese centro turístico y dice que la inseguridad ya ha rebasado por mucho a las autoridades y esto se puede ver en las instalaciones del servicio forense, donde las gavetas son insuficientes y el personal no se da abasto.

"Porque al parecer sólo hay dos médicos, uno en la mañana y uno en fines de semana", cuenta la activista, de la Red por la Equidad y Derechos Humanos.

Rodrigo vive a un lado de la morgue y desde su casa, relata, diariamente ve el dolor de las familias que llegan buscando a sus muertos, pero también sufre en carne propia el que ya no puede ni salir a la calle.

"Nos está pasando un punto donde enfrente de donde vivo hay bombardeos, hay balaceras, era una zona tranquila", explica.

Las autoridades municipales reconocen que desde el 2016, luego de la balacera en un bar de Playa del Carmen , donde murieron seis personas y el ataque a las oficinas de la fiscalía, los actos violentos se han recrudecido hasta alcanzar la zonas turísticas.

Esta situación incluso ha rebasado a los cuerpos de emergencia, la Cruz Roja local reveló que ha tenido que redoblar la seguridad de sus elementos e implementar protocolos que solo usan en zonas de conflicto.

Los paramédicos, como Isabel Martínez, revelan que hasta hace unos meses atendían en promedio una o dos emergencias de este tipo durante su turno, pero actualmente llegan a tener hasta siete servicios por heridos u occisos que dejan las disputas o venganzas entre los delincuentes.

"Es mucha preparación, tomamos cursos de accesos más seguros, nos capacitamos", cuenta Martínez.

Datos de la fiscalía confirman que en lo que va de este año se han registrado más de 100 muertes en Cancún, donde sus habitantes luchan por devolver la paz para ellos y para los turistas.