Acciones se desploman y el precio del petróleo se dispara tras invasión rusa en Ucrania

NUEVA YORK.- Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron durante los primeros minutos en reacción al ataque de Rusia contra Ucrania.

Los mercados estadounidenses tuvieron una apertura marcadamente a la baja, luego de una caída global de las acciones y un aumento en los precios del petróleo el jueves después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una acción militar en Ucrania, lo que llevó a Washington y Europa a prometer sanciones contra Moscú que pueden afectar la economía global.

Los precios del petróleo subieron más de $5 por barril y el índice de referencia S&P 500 de Wall Street y el promedio industrial Dow Jones cayeron cerca de 2%. Tras la caída inicial algunos inversores optaron por aprovechar los precios de ganga y el precio de algunas acciones rebotó.

Algunos analistas esperan que el conflicto saque a los inversores de muchas acciones tecnológicas, con la excepción del sector de la ciberseguridad.

“Creciente preocupación de que una guerra cibernética masiva podría estar en el horizonte a corto plazo, lo que sin duda catalizaría un aumento en el gasto para prevenir ataques cibernéticos sofisticados con base en Rusia”, escribieron analistas de Wedbush Securities en una nota a los clientes.

BREAKING: Stocks plunge at the opening bell after Russia attacks Ukraine; Dow enters correction territory, Nasdaq slides into bear market territory https://t.co/ALP4G8i8VA pic.twitter.com/taSZTM587x