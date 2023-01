El alcalde de Nueva York presenta nuevo enfoque dirigido a la salud y atención médica de la mujer

NUEVA YORK -- El martes, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, describió su visión de una "Agenda de salud de la mujer de la Ciudad de Nueva York" destinada a desmantelar décadas de inequidad sistémica que han afectado negativamente la salud de las mujeres en los cinco condados.

Junto con varios líderes de atención médica de su administración, el alcalde reconoció los problemas persistentes y de larga data que afectan la atención médica de la mujer en un discurso en vivo, y compartió planes e ideas para cerrar las brechas causadas por desigualdades estructurales de larga data, incluida la falta de acceso a la atención, falta de inclusión y falta de innovación.

“Durante demasiado tiempo, la salud y la atención médica se han centrado en los hombres, pero eso cambia hoy”, dijo el alcalde Adams. “Hemos estado al margen de la salud de la mujer durante demasiado tiempo y personalmente he visto de primera mano cómo el sistema de salud está defraudando a nuestras mujeres. Hace mucho tiempo que deberíamos romper tabúes y convertir a la Ciudad de Nueva York en un modelo para el futuro de la atención médica de la mujer. Vamos a construir una ciudad que esté aquí para todas las mujeres y niñas”.

Históricamente, la salud de la mujer ha estado plagada de desigualdades en muchas áreas, desde la prevención de enfermedades hasta la atención de la maternidad, la salud mental y su gestión.

Por ejemplo, en la Ciudad de Nueva York, la tasa de mortalidad materna promedio entre las embarazadas negras es más de nueve veces mayor que la tasa de las embarazadas blancas. Desafortunadamente, muchas de estas muertes de negros se pudieron prevenir

“Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de atención médica no ha abordado adecuadamente la atención médica de las mujeres”, dijo la vicepresidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Diana Ayala. “Es importante que ahora comencemos a analizar cómo podemos reformar nuestro sistema de atención médica para brindar la mejor atención a todos, independientemente de su identidad”.

La visión del alcalde Adams de crear un modelo para el futuro de la salud de la mujer en la Ciudad de Nueva York incluye:

Relanzamiento del Grupo de Trabajo de Educación Sexual Convocado por la Comisión de Equidad de Género de la Ciudad de Nueva York, en asociación con el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) y la Oficina de Equidad del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, el grupo de trabajo educará a los neoyorquinos más jóvenes y creará una cultura de bienestar sexual e inclusión. Además, el grupo de trabajo trabajará para actualizar e implementar 11 recomendaciones en su informe de 2018, lo que incluye garantizar que el personal escolar tenga competencias básicas en torno a la inclusión y el respeto y que también puedan vincular a los estudiantes con recursos de salud sexual apropiados fuera del entorno escolar, así como aumentar amplio apoyo comunitario a la educación sobre salud sexual a través de campañas de concientización pública y sesiones informativas.



Comprometerse de inmediato con el seguimiento de las tasas de diferentes enfermedades Las enfermedades rastreadas incluirían cáncer, condiciones de salud mental, enfermedades cardíacas y, posiblemente, condiciones adicionales, así como la esperanza de vida y otros indicadores clave diferenciados por edad, raza y factores clave adicionales. La administración de Adams aprovechará los hallazgos para dar forma al trabajo que las agencias de la ciudad llevan a cabo con respecto a la salud de la mujer. La ciudad también informará sobre estos indicadores en un esfuerzo por garantizar el seguimiento del progreso con respecto al estado de la salud de las mujeres en la Ciudad de Nueva York.



Convocar a una variedad de líderes de opinión para crear una agenda de salud de la mujer sólida e integral

Construyendo sobre éxitos anteriores para la fuerza laboral de la ciudad El trabajo incluirá examinar cómo crear lugares de trabajo más propicios para la menopausia y promover el acceso a los servicios de salud utilizando WorkWell, los programas de bienestar en el lugar de trabajo creados específicamente para los empleados de la ciudad, así como otras vías existentes. El comité también analizará cómo la ciudad puede lograr o desarrollar acreditaciones para ser más amigable con la salud hacia las mujeres. Este esfuerzo hará de la ciudad de Nueva York la primera ciudad del país en comenzar un marco que se centre en sus empleados. Las recomendaciones hechas por este grupo de expertos también informarán el trabajo futuro para que la ciudad de Nueva York pueda ser aún más amigable con la salud de las mujeres.

Expansión del acceso al aborto con medicamentos en las clínicas del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) A partir del miércoles, la Clínica de Salud Sexual Morrisania en El Bronx, DOHMH, comenzará a proporcionar píldoras abortivas a las personas. Varias clínicas vecinales adicionales del DOHMH en Crown Heights (Brooklyn), Central Harlem (Manhattan) y Jamaica (Queens) están programadas para comenzar a dispensar este medicamento a finales de año. Los 11 hospitales públicos de New York City Health + Hospitals (H+H) en toda la ciudad ya ofrecen aborto con medicamentos.

Lanzamiento de una campaña de educación para proveedores sobre salud materna

Lanzamiento de un Programa Familiar de Trastorno por Uso de Sustancias en H+H: El programa de trastorno por uso de sustancias se centrará en brindar apoyo a las mujeres embarazadas y/o con problemas de adicción, mientras que además brinda a sus hijos apoyo de salud mental y otros servicios. El programa integrará la medicina familiar, la salud conductual y la medicina de adicciones en una atención continua.

Comprometerse a explorar la expansión y el acceso a la fisioterapia del suelo pélvico: La disfunción del piso pélvico puede ser causada por el embarazo, un incidente físico traumático, la edad, la menopausia o la obesidad y puede provocar una serie de problemas, incluidos dolor y problemas intestinales. Una de cada tres mujeres experimentará un trastorno del suelo pélvico en su vida.



“Aplaudo al alcalde por destacar la necesidad de una atención médica sensible, compasiva y holística para las mujeres”, dijo la vicepresidenta sénior y directora médica de H+H, Machelle Allen, MD. “Como mujer de color, no solo soy una proveedora de atención médica para mujeres, también soy una consumidora. Independientemente de nuestra raza, identidad de género, religión, capacidad física o cognitiva o tipo de cuerpo, no somos invisibles y merecemos una atención médica que satisfaga nuestras necesidades”.

Muchas mujeres, tanto en la ciudad de Nueva York como en todo el mundo, padecen problemas de salud prevenibles y enfrentan distintos desafíos de salud.

Las enfermedades cardíacas continúan siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres, mientras que el cáncer de mama es la segunda forma más común de cáncer entre las mujeres (después del cáncer de piel) y la segunda causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres (después del cáncer de pulmón).

“Esta semana es un amargo aniversario ya que marcamos lo que deberían haber sido 50 años de protección de los derechos reproductivos a través de Roe v. Wade”, dijo el Dr. Ashwin Vasan, comisionado del DOHMH. “En lugar de centrarnos en lo que se ha perdido, pondremos nuestra energía en lograr avances para la salud de las mujeres y movilizar a todos los sectores de nuestra ciudad para esta causa. Como esposo, padre de una hija, aliado y médico, mi esperanza es que nuestra ciudad sea un faro para la salud de las mujeres ahora y para las generaciones venideras. No tenemos otro año que esperar”.