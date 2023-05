CNBC: Cómo comprar tu primer auto y cuidar tu bolsillo con los precios por las nubes

What to Know La transacción promedio de autos nuevos es de alrededor de $48,000, un 37% más en los últimos cinco años, según datos de Edmunds.

“Las cosas están mejorando un poco para los compradores”, dijo Matt Degen, editor de Kelley Blue Book. “Los precios han bajado un poco tanto para los autos nuevos como para los usados, pero todavía están cerca de máximos históricos”.

La cantidad de tiempo que tarda en pagar ese préstamo afecta la tasa, al igual que su puntaje de crédito.

Esta historia es parte de la Guía de dinero universitario 2023 de CNBC, una serie para ayudar a los estudiantes y recién graduados a comprender su dinero y comenzar su vida adulta en un camino financiero sólido.

Comprar su primer automóvil como adulto siempre es un poco desalentador. Pero tratar de comprar en el mercado de automóviles actual, con precios de vehículos y tasas de interés en la estratosfera, puede parecer casi imposible.

“Es, en muchos sentidos, sin precedentes”, dijo Joseph Yoon, analista de conocimiento del consumidor de Edmunds. “Tiene una combinación de inventario terrible, las tasas de interés más altas desde la Gran Recesión y sin descuentos ni incentivos debido a la situación del inventario y la demanda desmesurada”.

Para poner este mercado en perspectiva: la transacción promedio de automóviles nuevos es de alrededor de $48,000 en este momento, un aumento del 37% en los últimos cinco años, según datos de Edmunds. El precio promedio de un auto usado ha subido un 45% a $29,000 en la misma cantidad de tiempo.

La tasa de interés promedio de un préstamo de automóvil es de alrededor del 6.5% para un automóvil nuevo y del 7% al 8% para un automóvil usado, según Bankrate. Eso es un aumento de alrededor del 4.5% para un automóvil nuevo y el 5% para un automóvil usado hace cinco años.

Hay señales de que el mercado puede estar comenzando a enfriarse, pero aún es un momento difícil para comprar.

Tanto Yoon como Degen advirtieron que los compradores aún deben esperar pagar más que el precio de etiqueta y que no hay muchos incentivos en este momento. Y eso es difícil si está comprando su primer automóvil con ingresos limitados y no tiene un vehículo existente para cambiar y reducir un poco el costo.

Eso hace que sea aún más importante investigar para saber cuánto vale el automóvil que desea para que pueda obtener la mejor oferta posible. El uso de sitios como KBB.com o Edmunds.com es un buen lugar para comenzar.

Aquí hay tres pasos a seguir para asegurarse de que está obteniendo un buen valor.

1. CONOCE TU PRESUPUESTO

Cuando compra un automóvil, Yoon dijo que el factor más importante es "realmente conocer su presupuesto".

“Conéctese en línea, ejecute todas las calculadoras de pago que pueda encontrar y realmente familiarícese con la evolución de los números cada mes”, dijo Yoon.

Según Edmunds, el pago mensual promedio de un automóvil es ahora de más de $730, en comparación con los $527 de hace cinco años.

Pero el costo de poseer un automóvil es mucho más que el precio que paga por él. También incluye:

Intereses sobre el préstamo de su automóvil (a menos que pueda pagar todo en efectivo)

Seguro

Gas (o eléctrico para cargar)

Costos de mantenimiento y reparación

Cuando agrega el seguro, que varía de un estado a otro y es más alto para los conductores más jóvenes y menos experimentados, eso agregará otros $100 o más al costo mensual. Para un conductor de 20 años, por ejemplo, la cobertura mínima promedio es de $110 al mes y la cobertura total promedio es de $360 al mes (aproximadamente el doble del promedio general), según Bankrate.

“Si tienes 23 años, ese número [del seguro] podría sorprenderte”, dijo Yoon. “Sepa cuánto puede gastar cómodamente”.

Yoon sugiere llamar para obtener cotizaciones de varias compañías de seguros de automóviles diferentes para tratar de encontrar la mejor tarifa. Si no ha decidido qué modelo de vehículo está comprando, solicite cotizaciones a los agentes para cada uno de los que está considerando.

2. SÉ INTELIGENTE CON LA FINANCIACIÓN

Con los precios de los automóviles tan altos, muchas personas financian la compra con un préstamo para automóviles. Si sigue esta ruta, asegúrese de ejecutar los números con cuidado.

La cantidad de tiempo que tarda en pagar ese préstamo afecta la tasa, al igual que su puntaje de crédito. Si tiene un puntaje de crédito más bajo, eso puede hacer que su tasa de interés sea aún más alta. Por lo tanto, desea asegurarse de tomar medidas para mejorar su puntaje primero, para obtener el mejor trato posible.

Busque un préstamo antes de entrar al concesionario. Mucha gente piensa que la única forma de financiar un automóvil es a través del concesionario, pero eso no es cierto.

“Recomendamos obtener una aprobación previa para un préstamo en su banco o cooperativa de crédito antes incluso de poner un pie en un concesionario”, dijo Degen. “Entonces no estarás a merced del departamento de financiamiento del concesionario”.

Trate de hacer un pago inicial tan grande como pueda. Eso reducirá el monto total del préstamo y su pago mensual.

“Con tasas de interés tan altas, lo único que puede controlar es reducir el monto del préstamo que obtiene”, dijo Yoon.

Considere cómo el pago mensual de ese préstamo y todos los demás costos asociados con tener un automóvil se ajustarán a su presupuesto general. Asegúrese de que todavía puede pagar sus facturas y guarde algo de dinero para gastos de emergencia. Nunca querrás sobre extenderte.

Y no solo considere su deuda actual, sino también la deuda que podría tener en el futuro, dijo Degen. Existe la posibilidad de que tenga este automóvil durante 10 años o más, por lo que debe asegurarse de no estirar demasiado su presupuesto con el pago del automóvil.

Existe una pauta común en la compra de automóviles llamada regla 20/4/10: haga un pago inicial del 20%, firme un préstamo por no más de cuatro años y asegúrese de que su pago mensual no supere el 10% de su salario.

En un mercado como este, es posible que se sienta tentado a sobreextenderse un poco, pensando: "Oh, obtendré un aumento y luego tendré más dinero y funcionará". Pero si los últimos años nos han enseñado algo, es cuán impredecible puede ser la economía. Por lo tanto, asegúrese de que puede pagarlo ahora mismo; no tenga en cuenta el dinero que aún no ha ganado. Nada está garantizado.

“Tu próximo aumento podría llegar más tarde de lo que esperas”, dijo Yoon. “No lo des por sentado”.

3. SOPESAR LAS OPCIONES: COMPRAR NUEVO O USADO, O ARRENDAR

¿Deberías comprar un auto nuevo o usado?

“Esto depende de su situación y presupuesto personal”, dijo Degen. “Un auto nuevo trae beneficios como una garantía de fábrica y el conocimiento de que nadie ha abusado del auto antes que tú.

“Pero los autos nuevos son caros y encontrar modelos en el rango de precio más bajo puede ser un desafío”, agregó. “Un automóvil usado es más barato, pero tiene sus propias incógnitas”.

Y, entre los altos precios y las tasas de interés, vas a pagar mucho por ese auto usado.

Es posible que un banco ni siquiera le dé un préstamo para un automóvil usado si es demasiado viejo; lo verían como un riesgo excesivo. Y, si financia un automóvil viejo, piense en la edad que tendrá ese automóvil cuando termine de pagar el préstamo. Degen señala que podría correr el riesgo de estar bajo el agua, donde su automóvil vale menos de lo que está pagando por el préstamo, y ese no es el lugar donde desea estar.

Otra opción es considerar un vehículo usado certificado. “Estos traen lo mejor de ambos mundos: es un automóvil usado, pero uno que ha sido examinado y revisado por mecánicos y viene con una garantía como un automóvil nuevo”, dijo Degan. “Son un poco más caros que un automóvil usado de la misma marca y modelo, pero son una buena opción”.

¿Qué pasa con el arrendamiento? El arrendamiento puede, cuando es el momento adecuado, ser una excelente opción para obtener un automóvil nuevo y pagar menos de lo que pagaría por un automóvil nuevo y luego tener la opción de cambiarlo más adelante.

Pero Yoon dijo que ahora no es un buen momento para alquilar. Un buen acuerdo de arrendamiento depende de dos cosas: incentivos y tasas de interés bajas, y ahora mismo no tiene ninguna.

“Tendría que aportar un pago inicial mucho mayor a ese trato” para que valga la pena, dijo Yoon. “Y, si vas a hacer eso, también podrías ponerlo en un préstamo para un auto nuevo”.

5 PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE ANTES DE COMPRAR UN AUTO

Más allá de asegurarse de que un automóvil se ajuste a su presupuesto, y si desea comprar un automóvil nuevo o usado, aquí hay algunas otras preguntas que los compradores primerizos que navegan por este mercado deben hacerse:

¿Estoy dispuesto a ceder? Considere un automóvil más viejo o más pequeño de lo que originalmente quería, eso le ahorrará algo de dinero. Aunque investigue para saber qué marcas son confiables.

¿Conozco a alguien que venda un vehículo? Considere si alguien en su red está vendiendo su auto viejo, en lugar de ir a un concesionario. “Es más probable que te hagan un trato”, dijo Yoon. Pero es importante que los conozcas y confíes en ellos.

¿Estoy bien si no tengo la última tecnología y características de seguridad? Si está comprando un modelo más antiguo para ahorrar un poco de dinero, comprenda que es posible que no tengan cámaras traseras, Apple Car Play u otras características de algunos de los modelos más nuevos.

¿Qué se siente al conducir? Cuando realice una prueba de manejo del automóvil, asegúrese de que se sienta bien para usted personalmente.

¿Este coche está en buen estado? Si está comprando un automóvil usado, solicite a un mecánico local, tal vez alguien que su familia conozca o haya trabajado antes, para que realice una inspección previa del automóvil para asegurarse de que no tenga ningún problema. Eso podría costar entre $150 y $200, pero Yoon dijo que vale la pena.

Intenta esperar, si puedes.

Hay signos de mejora en el mercado de automóviles, pero Yoon dijo que espere un poco más si puede.

“Si no necesita absolutamente un automóvil de inmediato, debe esperar el mayor tiempo posible”, dijo Yoon.

Lo que podría mover la aguja en este mercado de automóviles es la última subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Eso hará que aumenten las tasas de los préstamos para automóviles, lo que podría disuadir a más compradores, dijo Yoon, lo que incitaría a los concesionarios y fabricantes a comenzar a ofrecer descuentos para atraerlos de nuevo.

“Todos estamos esperando que las fichas de dominó comiencen a caer en el frente de descuento”, dijo Yoon. “Tan pronto como alguien comience a hacer eso agresivamente, otros lo seguirán”.

Están viendo señales de que eso sucederá, dijo Yoon, pero por el momento está limitado a uno o dos modelos aquí y allá. Dijo que tal vez para el otoño verá descuentos más notables, con suerte incluso antes.

Y finalmente, no te sientas presionado a firmar nada. Tómese su tiempo para comparar precios y asegúrese de que lo que está comprando se ajuste a su presupuesto.

Recuerde: “Es el dinero que tanto le costó ganar”, dijo Yoon. “Es un montón de dinero y deberías sentirte cómodo gastándolo”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cindi Perman para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.