El alcalde de Nueva York Eric Adams se declara no culpable de cargos federales

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, se declaró no culpable por cargos de soborno al presuntamente haber aceptado contribuciones ilegales a su campaña y viajes gratis al exterior de personas que querían comprar su influencia en el Gobierno de la ciudad.

Adams compareció por primera vez el viernes ante una corte de Manhattan ante la magistrada Katharine Parker.

"No soy culpable, señoría", dijo cuando se le preguntó cómo se declara de la acusación de cinco cargos.

El tribunal acordó que Adams podría ser liberado con su propia firma, siempre que no tenga contacto con testigos ni con nadie que figure en una lista proporcionada por el Gobierno en relación con la acusación. Puede ocuparse de asuntos familiares y de negocios de rutina. Adams, de 64 años, debe regresar a la corte el miércoles para una conferencia sobre el caso.

El juez advirtió al alcalde, sin embargo, que no se pierda ninguna audiencia judicial ni intimide a nadie en relación con el caso.

La defensa dice que planea presentar una moción para desestimar todos los cargos en una próxima audiencia judicial. Su abogado dice que Adams no es culpable y espera que se desestimen los cargos. El demócrata no hizo comentarios.

“Este ni siquiera es un caso real. Es el caso de corrupción en las mejoras de vuelos de las aerolíneas”, dijo Spiro.

El abogado habla por el alcalde de la Ciudad de Nueva York luego que el demócrata se declarara no culpable de todos los cargos federales.

Adams tampoco hizo comentarios para los periodistas cuando se dirigía al tribunal, aunque hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Llegó unas tres horas antes, donde fue procesado como cualquier otro acusado, le tomaron las huellas dactilares y le tomaron una fotografía.

En la acusación formal se le imputan cinco cargos: fraude electrónico, soborno, dos cargos por recibir contribuciones de campaña de un ciudadano extranjero y conspiración. Si es declarado culpable del cargo más grave, fraude electrónico, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, según los fiscales federales.

De qué está acusado Adams

Una acusación formal revelada el jueves que acusa al demócrata de aceptar una variedad de regalos indebidos de funcionarios y empresarios turcos, incluyendo estadías gratuitas en hoteles y boletos de avión con grandes descuentos a destinos como Francia, China, Sri Lanka, India, Hungría, Ghana y Turquía..

Lee aquí la acusación de 57 páginas.

A cambio, dijeron los fiscales, Adams hizo favores a sus clientes. Eso incluyó ayudar a Turquía a obtener las aprobaciones del Departamento de Bomberos para abrir un nuevo edificio diplomático en Manhattan, a pesar de las preocupaciones sobre su sistema de seguridad contra incendios, dijeron los fiscales.

Adams dice que es no culpable. Su abogado, Alex Spiro, ha dicho que no era inusual ni indebido que un funcionario del gobierno aceptara algunos beneficios de viaje. El alcalde ha negado haber aceptado a sabiendas una contribución ilegal a la campaña y dijo que cualquier ayuda que le dio a la gente que navegaba por la burocracia de la ciudad era simplemente parte de hacer su trabajo.

En declaraciones públicas el jueves, Adams pidió a los neoyorquinos que evitaran emitir juicios hasta escuchar su defensa.

Spiro dijo a los periodistas que los beneficios de viaje y las mejoras de asiento que Adams aceptó se ofrecían comúnmente a personalidades importantes y miembros del Congreso.

"Eso es lo que hacen las aerolíneas", dijo, y señaló que muchos de los cargos se relacionan con viajes que Adams realizó hace años cuando era presidente del distrito de Brooklyn.

Hasta ahora, Adams ha resistido los llamados a dimitir de sus críticos, algunos republicanos y el grupo de posibles contrincantes demócratas a los que se espera que se enfrente en las primarias a la alcaldía de junio próximo. El consejo editorial del New York Times, que no respaldó a Adams cuando se postuló para alcalde en 2021, también le ha pedido que renuncie, argumentando que no puede seguir gobernando eficazmente la ciudad mientras se defiende de sus cargos penales.

Cabe destacar que los principales demócratas, como el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, no le han pedido a Adams que renuncie. Ambos emitieron declaraciones después de que se revelara la acusación formal, diciendo que se debería permitir que el proceso legal se desarrollara. El consejo editorial del New York Post dijo de manera similar que se debería permitir que Adams se defendiera de los cargos y describió algunos de los hechos que se alegan en la acusación formal como “pequeñas cosas”.

La gobernadora Kathy Hochul, una demócrata que tiene el poder de destituir a Adams de su cargo, tampoco le pidió que renunciara, pero pareció lanzar una advertencia a un alcalde al que a menudo ha tratado de retratar como un aliado cercano.

“Mientras reviso mis opciones y obligaciones como gobernadora de Nueva York, espero que el alcalde se tome los próximos días para revisar la situación y encontrar un camino apropiado a seguir para garantizar que los habitantes de la ciudad de Nueva York estén bien atendidos por sus líderes”, dijo Hochul. “Debemos dar a los neoyorquinos la confianza de que hay un liderazgo firme y responsable en todos los niveles del gobierno”.

No está claro si la acusación formal de Adams es la última palabra sobre las investigaciones federales que involucran a la administración.

Se cree que los fiscales federales están llevando a cabo múltiples investigaciones separadas que involucran a Adams y sus principales colaboradores y familiares de estos. A principios de septiembre, los investigadores federales confiscaron dispositivos del comisionado de policía, el canciller de escuelas, dos vicealcaldes y otros confidentes de confianza de Adams.

Solo en las últimas dos semanas, el comisionado de policía renunció y el canciller de escuelas anunció que se jubilaría. Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito ni ha sido acusado públicamente de irregularidades.

El juzgado del Bajo Manhattan está a menos de dos cuadras del que el expresidente Donald Trump fue juzgado y condenado por falsificar registros comerciales, y el mismo tribunal donde un jurado encontró a Trump civilmente responsable por agredir sexualmente a la escritora E. Jean Carroll en 1996. Otros casos destacados que se llevan a cabo allí ahora incluyen el caso de tráfico sexual contra el magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs.