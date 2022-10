Ataque a esposo de Pelosi es el caso más reciente que evoca el asalto al Capitolio, indican fuentes

WASHINGTON DC — El hombre acusado de atacar al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llevaba consigo bridas de plástico cuando irrumpió en la casa de la pareja en San Francisco, según una persona informada de la investigación, en lo que representa la similitud más reciente con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La fuente no estaba autorizada a discutir públicamente el caso Pelosi y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo.

El ataque a Paul Pelosi, de 82 años, menos de dos semanas antes de las elecciones del 8 de noviembre, que determinarán el control del Congreso, fue un recordatorio de la toxicidad del clima político del país. En momentos en los que las amenazas a los funcionarios públicos se encuentran en su punto más alto, se instó a los miembros del Congreso a solicitar recursos de seguridad adicionales, incluyendo el aumento de las patrullas policiales en sus vecindarios.

“UN SOMBRÍO RECORDATORIO DE LAS AMENAZAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS FUNCIONARIOS ELECTOS”

El jefe de la policía del Capitolio, J. Thomas Manger, dijo en un memorando del fin de semana a los legisladores que el ataque “es un sombrío recordatorio de las amenazas a las que se enfrentan los funcionarios electos y sus familias en 2022.”

La policía de San Francisco dijo que la agresión a Paul Pelosi fue intencional. Las autoridades añadieron que el sospechoso, identificado como David DePape, de 42 años, se enfrentó a Paul Pelosi en la casa de la familia en Pacific Heights a primera hora del viernes y, según ha informado AP, exigió saber: ”¿Dónde está Nancy?”.

Los dos hombres forcejearon por un martillo antes de que los agentes que respondieron a una llamada al número de emergencias 911 a la casa vieran a DePape golpear a Paul Pelosi al menos una vez, dijo la policía. DePape fue detenido como sospechoso de intento de asesinato, abuso de ancianos y robo. Se espera que sea procesado a principios de la próxima semana.

La comisión de la Cámara Baja inicia audiencias reveladoras de lo ocurrido el 6 de enero.

Las similitudes con los disturbios del 6 de enero fueron evidentes.

Los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio tratando de anular la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump recorrían los pasillos y gritaban: ”¿Dónde está Nancy?”. Algunos en el asedio fueron vistos dentro del Capitolio portando bridas de plástico.

Nancy Pelosi estaba en Washington cuando su marido fue atacado. Pronto regresó a San Francisco, donde su marido fue hospitalizado. Fue operado de una fractura de cráneo y sufrió otras lesiones en los brazos y las manos, dijo su oficina.