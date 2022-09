Investigan a jugadores de fútbol americano de una preparatoria tras “perturbador” incidente en los vestidores

VISTA, California - Padres de estudiantes en la preparatoria Vista están enojados y asombrados luego de enterarse que un entrenador del equipo de fútbol americano de la escuela de sus hijos fuera despedido tras un incidente "perturbador" en los vestidores que involucró a más de uno de los jugadores.

El lunes en la tarde se llevó a cabo una reunión vía Zoom a la que asistieron más de 80 padres de estudiantes de la preparatoria de Vista. Matt Doyle, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Vista, pidió a los testigos que presenten información sobre el supuesto incidente que involucra a varios jugadores del equipo de fútbol americano.

El Departamento del Alguacil del Condado de San Diego está investigando el incidente, al igual que, a partir del lunes, un investigador externo remitido por el distrito, aseguró Doyle a las familias.

La investigación interna del distrito se inició hace una semana y media y se espera que concluya en una semana más y dependiendo de los hechos y hallazgos se tomarían las medidas apropidadas, dijo Doyle.

"Un estudiante valiente compartió profundamente las denuncias de (mala) conducta de estudiante a estudiante en el vestuario y actuamos de inmediato para investigar y aumentar la supervisión para garantizar la seguridad de los estudiantes", dijo Doyle en un comunicado publicado el lunes por la noche después de dirigir una reunión virtual para padres.

Doyle pidió a cualquier persona con información que se comunique con el Departamento de Recursos Humanos del distrito o envíe un correo electrónico al investigador privado, Howard Fulfrost a hfulfrost@f3law.com.

Doyle no abordó los detalles sobre la naturaleza de las denuncias, incluidos quiénes o cuántos estuvieron involucrados, y solo dijo que podría incluir amenazas físicas y verbales que se habrían hecho en el vestuario de la preparatoria.

"No sé cómo es que dejaron que pasara esto, es lo que me preocupa. No sé por qué dejaron que pasara esta situación", opinó Miriam Hernández, madre de uno de los estudiantes de la escuela.

Aunque no se dieron detalles sobre exactamente qué sucedió, los funcionarios escolares confirmaron que sí involucra a más de un jugador de fútbol americano y que aunque solo habría involucrado a estudiantes, el entrenador fue despedido como consecuencia.

Doyle dijo que la investigación cuenta con video y testigos y agregó: "Es absolutamente perturbador, es perturbador cuando sucede un incidente como este en un vestidor. Los niños se sienten inseguros. Nuestro enfoque es asegurar a los padres y estudiantes que tenemos suficiente supervisión y apoyo para que sus hijos se sientan seguros".

El Departamento del Alguacil de Vista dijo que también están investigando:

“El 2 de septiembre, los funcionarios escolares de la Preparatoria Vista informaron a la estación del alguacil de Vista sobre un incidente relacionado con una posible mala conducta de los estudiantes atletas. Desde entonces, el detective juvenil asignado a la estación del alguacil de Vista ha estado trabajando con los funcionarios escolares para determinar qué sucedió realmente. La investigación está en curso. En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que existe algún peligro para los estudiantes de la Preparatoria Vista”.

El director de la preparatoria, David Jaffe, envió una carta a los padres para informarles sobre la situación y describió un plan de acción de seguridad inmediato para los estudiantes. Algunos de los planes incluyen servicios de asesoramiento y una mayor supervisión diaria del vestidor por parte de los entrenadores, con inspección administrativa.

El superintendente le dijo a TELEMUNDO 20 que las preocupaciones eran serias y que los funcionarios escolares estaban tomando medidas importantes para abordarlas.