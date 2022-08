Biden viajará a Kentucky tras las peores inundaciones en la historia de ese estado

WASHINGTON DC — Se espera que el presidente Joe Biden y la primera dama se unan al gobernador Andy Beshear y su esposa, Britainy, mientras se reúnen con familias y observan los daños causados ​​por las tormentas que han creado las peores inundaciones en la historia de Kentucky.

Al menos 37 personas han muerto desde el diluvio del mes pasado, que dejó caer de 8 a 10 1/2 pulgadas de lluvia en solo 48 horas. El Servicio Meteorológico Nacional dijo el domingo que las inundaciones siguen siendo una amenaza y advirtió de más tormentas eléctricas hasta el jueves.

La visita del lunes será la segunda de Biden al estado. Anteriormente lo visitó en diciembre después de que los tornados azotaran Kentucky, matando a 77 personas y dejando un rastro de destrucción.

“Ojalá pudiera decirles por qué nos siguen golpeando aquí en Kentucky”, dijo Beshear recientemente. “Ojalá pudiera decirles por qué las áreas donde la gente no tiene mucho continúan siendo golpeadas y lo pierden todo. No puedo darte el por qué, pero sé lo que hacemos en respuesta a ello. Y la respuesta es todo lo que podamos. Esta es nuestra gente. Asegurémonos de ayudarlos”.

Biden ha ampliado la asistencia federal por desastre a Kentucky, asegurando que el gobierno federal cubrirá el costo total de la remoción de escombros y otras medidas de emergencia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha proporcionado más de 3.1 millones de dólares en fondos de ayuda y que se han desplegado cientos de personal de rescate para ayudar.

Hay sólo cuatro tipos de serpientes venenosas nativas de Kentucky, pero sólo dos, incluida la Copperhead, pueden encontrarse en el este de Kentucky. Este fue el caso de una mujer mordida por este tipo de serpiente, cuyo veneno es levemente peligroso.

La inundación se produjo solo un mes después de que Beshear visitara Mayfield para celebrar la finalización de las primeras casas que se construyeron por completo desde que un tornado casi arrasó con la ciudad. A tres familias se les entregaron las llaves de sus nuevos hogares ese día, y el gobernador en sus comentarios se refirió a una visita que había realizado inmediatamente después.

“Ese día prometí que, si bien nos habían derribado, no nos habían eliminado”, dijo Beshear. “Que nos volveríamos a levantar y saldríamos adelante. Y seis meses al día, no solo estamos levantados, no solo estamos de pie, estamos avanzando”.

Ahora más desastres están poniendo a prueba al estado. Beshear ha estado en el este de Kentucky tantas veces como el clima lo permitió desde que comenzaron las inundaciones. Ha tenido conferencias de prensa diarias que duran una hora para proporcionar detalles, incluida una gama completa de asistencia para las víctimas. Al igual que después de los tornados, Beshear abrió fondos de ayuda que iban directamente a las personas en las regiones asediadas.

Demócrata, Beshear derrotó por poco a un titular republicano en 2019 y busca un segundo mandato en 2023.

Las encuestas lo han mostrado consistentemente con fuertes índices de aprobación de los habitantes de Kentucky. Pero varios republicanos prominentes han ingresado a la carrera por la gobernación, turnándose para criticar al gobernador por su agresiva respuesta a la pandemia y tratando de vincularlo con Biden y la inflación creciente.

Beshear comenta con frecuencia sobre el número de víctimas que la inflación creciente está afectando los presupuestos de los residentes de Kentucky. Evita culpar a Biden y, en cambio, señala la invasión rusa de Ucrania y los cuellos de botella en la cadena de suministro como contribuyentes al aumento de los costos para el consumidor.