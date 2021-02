Todo listo para lanzamiento de SN9 en SpaceX Boca Chica

BOCA CHICA, Texas- El Juez del Condado Cameron, Eddie Treviño, Jr., ha ordenado el cierre temporal de acceso a la playa Boca Chica como también a la Carretera Estatal 4 desde la FM 1419 (Oklahoma Ave.) hasta la entrada a la playa Boca Chica debido a las actividades anticipadas de pruebas para el SpaceX.

Se espera que SpaceX haga un lanzamiento de prueba de su prototipo Starship SN9.

"Ordené el cierre de la playa Boca Chica y la carretera estatal 4 con el propósito de proteger la salud y seguridad pública durante las actividades de prueba de SpaceX el 1 de febrero del 2021, entre las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., y en forma alternativa el 2 de febrero del 2021 de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Si SpaceX no completa sus actividades de prueba de lanzamiento el 1 de febrero del 2021, entonces SpaceX usará las fechas alternativas de lanzamiento de prueba," declaró Treviño.

Conforme a SpaceX, la semana pasada la administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) no había permitido que se llevara a cabo el lanzamiento.

Cabe destacar que SpaceX y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley siguen trabajando en conjunto para garantizar que no se permita el acceso a estas áreas a personas o vehículos durante estas horas del día.

En coordinación con el condado Cameron, SpaceX establecerá un perímetro de zona de seguridad que incluirá dos puntos de control temporales en la Carretera Estatal 4.

Las personas que proporcionen prueba de residencia entre los dos puntos de control podrán acceder a sus hogares durante las pruebas.

No se permitirá el acceso más allá del punto de control de seguridad a la playa durante los cierres temporales.

La playa también estará cerrada y aquellos que deseen visitar una playa durante el cierre podrán hacerlo en La Isla del Padre en los parques del condado, el condado de Cameron, acceso a la playa No. 3, 4, 4 Oeste y 5 Oeste.