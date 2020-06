“Una pesadilla”: 28 miembros de una familia contraen el COVID-19 y el padre muere

LOS ANGELES - Casi 30 miembros de una familia del sur de Los Ángeles dieron positivo al COVID-19, asegura la misma familia, que el pasado sábado, un día antes del Día del Padre, tuvo que despedirse del padre de apenas 60 años.

“Me llamaron que ya había fallecido” dijo Norma Garay sobre su esposo, Vidal. “Como quisiera que fuera una pesadilla, como esta, que no estuviéramos pasando por esto”.

Vidal junto a su hijo Richard, de 22 años, tuvieron que confinarse en el mismo cuarto. Pero al octavo día, Richard dice que ambos apenas aguantaban y tuvieron que ser hospitalizados.

"Mis últimas palabras a mi papá fueron: 'Papá, no creo que vaya a superarlo’”, dijo Richard. "Tal vez, mi papá pensó: 'Oye, si tu te vas, yo también voy'. Eso me rompe el corazón".

A pesar del trágico final, Richard recuerda a su padre como alguien que alegraba cualquier espacio.

“Si estabas en el mismo cuarto con él, él alegraba ese cuarto”, dijo Richard.

Padre e hijo sufrían de condiciones preexistentes, según Richard quien dice tiene asma. "Sabes, lo último que vio mi padre fue que me asfixié", dijo Richard. "No tuve oportunidad de decirle a mi papá: 'Hola papá, estoy bien. Hola papá, me estoy recuperando'. Y eso duele".

Richard cree que él y su padre fueron los primeros en su familia en contraer el coronavirus.

"Se propagó como un incendio forestal", dice.

En una semana, el joven asegura que más de dos docenas de miembros de la familia dieron positivo para COVID-19, incluidos sus dos hijas pequeñas.

Richard dice que no hubo grandes reuniones en la casa familiar en Los Ángeles. Pero su madre sospecha la contracción de la enfermedad puede estar vinculada a un funeral.

Al menos nueve personas murieron y se cuentan por cientos los afectados.

"Todo lo que se necesita es solo una conversación, respirar en la dirección de esa persona, eso es algo que quería compartir", dijo Richard. "Es real. Todo lo que tienes que hacer es usar una mascarilla. Yo llevo una mascarilla. ¡Solo úsala!"

Richard dice que está compartiendo la tragedia de su familia para evitar que otros pasen por el mismo dolor.

"Ustedes necesitan encontrarlo en sus corazones y reconocer que esta es una situación real", dijo Richard. "Esta es una verdadera pandemia: el virus es real".

"Soy una persona real. Mi padre era una persona real”, agregó.