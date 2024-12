Concurso en NY busca dobles del sospechoso en caso de UnitedHealthcare

NUEVA YORK - Nueva York celebró este sábado un improvisado concurso de personas que se parecen al sospechoso de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, mientras que en la Gran Manzana continúa por cuarto día la investigación en busca de pistas e información sobre el asesino.

Hasta el momento solo hay una foto en la que se puede ver con claridad la cara del presunto asesino, que fue tomada por una cámara de seguridad en el hostal en el que se alojó el sospechoso.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En la imagen se puede ver a un hombre joven, blanco y sonriente con un abrigo verdoso con capucha y una braga militar de cuello de color negro.

Según CNN, el motivo de la sonrisa fue porque el hombre estaba coqueteando con la empleada del hostal que le estaba atendiendo.

La imagen se viralizó en las redes y ha sido carne de cañón para algunas sátiras, como el concurso que se celebró hoy en la céntrica plaza neoyorquina de Washington Square Park.

El ganador del concurso explicó a EFE que vio una publicación sobre el evento en la red social Bluesky esta mañana y que decidió presentarse no por el parecido, sino porque contaba con un abrigo y una braga militar de cuello similar a la del sospechoso.

"Lo peor es que tuve que afeitarme el bigote", anotó el concursante, de 39 años, que prefirió mantenerse en el anonimato y que a distancias cortas poco se parecía al buscado hombre.

"Literalmente, nadie en absoluto me ha dicho que me parezco a él. Anoche estuve en Central Park. Había policías por todas partes, y ni siquiera me miraban, y yo llevaba prácticamente el mismo atuendo", dijo entre risas.

El viernes por la noche, en una segunda inspección de Central Park, las autoridades encontraron una mochila que podría estar relacionada con el caso y será analizada en un laboratorio forense, según CNN.

Al concurso se presentaron siete contrincantes, algunos incluso de otras razas, pero todos con atuendos parecidos.

"Alguien hizo una votación improvisada entre la gente que estaba aquí y yo fui el que más votos recibió. No gané dinero", explicó el ganador, quien dijo que se le había dado a entender que recibiría un premio, pero no fue así.

El FBI elevó el viernes la recompensa a $50,000 por información que conduzca al arresto y condena del individuo responsable del tiroteo fatal.

No es la primera vez que se celebra un concurso de este tipo en esta plaza neoyorquina, ya que hace unas semanas se disputó uno para ver quién era la persona más parecida a Timothée Chalamet y la gran sorpresa fue que el propio actor apareció.

En el concurso de hoy no había presencia policial, al menos no a simple vista, pero el alcalde neoyorquino, Eric Adams, dijo en declaraciones recogidas por The New York Post que el cerco para encontrar al sospechoso "se está cerrando".

"No queremos divulgarlo ahora. Si lo hacemos, estaríamos dando una pista a la persona que buscamos, y no queremos darle ninguna ventaja. Que siga creyendo que puede esconderse tras la máscara. Hemos revelado su rostro, vamos a revelar quién es y lo llevaremos ante la justicia", afirmó.

La policía de Nueva York (NYPD) indicó el viernes que cree que el sospechoso abandonó la ciudad poco después del asesinato que se produjo el miércoles frente al hotel Hilton en Midtown Manhattan.

Las pistas que, según los medios locales, la policía está investigando son: una mochila, fotos, videos, municiones, una botella de agua y un teléfono.

"Esto no es 'Blue Bloods' ('Sangre Azul'). No vamos a resolver esto en 60 minutos. Estamos revisando minuciosamente cada pieza de evidencia que podemos encontrar", dijo Joseph Kenny, detective jefe del Departamento de Policía de Nueva York, a la prensa el viernes.