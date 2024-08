Vándalos en bicicleta golpean a conductor y destrozan su vehículo

Un conductor fue brutalmente agredido por un numeroso grupo de personas tras sufrir daños en su vehículo en el centro de Los Ángeles.

La agresión ocurrió el 2 de agosto, en el cruce de Olympic y Hope Avenue. Shailoobek Uulu conducía por el centro de la ciudad cuando el grupo, que iba en bicicleta, rodeó su vehículo.

Cuando Uulu se detuvo y salió del vehículo, el grupo empezó a agredirlo.

"Conseguí huir de ellos. Corrí unos 200 o 300 pies calle abajo y cuando me volví vi cómo unos cuantos saltaban sobre el techo de mi vehículo, sobre el parabrisas", dijo Uulu.

El conductor dijo que intentó volver a su vehículo desde la acera, para intentar cerrar las puertas, cuando empezaron a darle puñetazos por detrás. Uulu dijo que el ataque le dejó numerosos contusiones, cortes y una pierna fracturada.

El vídeo de un vecino capta el momento en que golpean a Uulu desde todos los ángulos mientras intenta salvar su vehículo para que no sufra más daños.

"Cerré la cabeza, estaba en el suelo y de repente alguien me sacó del círculo", dijo Uulu. "Me salvó la vida, me dijo que si nadie me sacaba en ese momento, literalmente podrían matarme".

Uulu dijo que estaba en proceso de mudanza y que se llevaron varios objetos de su vehículo, entre ellos su cartera y documentos. Dijo que los daños totales se estiman en $20,000.

La policía de Los Ángeles dijo que no se han hecho arrestos.