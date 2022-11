Despiden a profesor tras presuntos comentarios racistas hacia sus estudiantes negros

Un profesor anglosajón del distrito escolar independiente de Pflugerville, cerca de Austin, Texas, se encuentra en medio de una controversia después de que un video publicado en redes sociales lo mostrara diciéndoles a los estudiantes negros que su raza (la del profesor) es “superior”, informaron autoridades escolares.

Luego de algunos estudiantes increparon al profesor preguntando si era racista, este les respondió. “Voy a ser honesto. En el fondo de mi corazón, soy etnocéntrico. Lo que significa que creo que mi raza es superior”, resaltó el educador.

El profesor de la escuela secundaria Bohls del Pflugerville ISD, no ha sido identificado por las autoridades, pero si en redes sociales donde el video se ha vuelto viral.

Según el video que circula en redes sociales, el profesor, quien ya no trabaja en ese distrito, pareció dirigir el comentario hacia dos estudiantes negros.

En el sitio en internet del Pflugerville ISD publicaron el siguiente comunidado para informar a toda la comunidad sobre este incidente que ocurrió el pasado viernes 11 de noviembre.

''El viernes pasado, 11 de noviembre, los funcionarios de Pflugerville ISD se enteraron de una conversación inapropiada que tuvo un maestro de la escuela secundaria Bohls con los estudiantes durante una clase de asesoramiento. A partir del lunes 14 de noviembre por la mañana, el maestro en cuestión ya no está empleado por Pflugerville ISD y estamos buscando activamente un reemplazo.

Además de proporcionar este video a nuestros administradores, algunos en la clase lo compartieron en las redes sociales y ha llamado la atención de los medios locales y nacionales. Pedimos disculpas a los padres cuyos estudiantes hayan sido incluidos en el video sin su conocimiento.

Queremos reiterar que esta conversación no se alinea con nuestras creencias fundamentales y no es un reflejo de nuestro distrito o nuestra cultura en la Escuela Intermedia Bohls. El personal de Pflugerville ISD y Bohls MS trabaja en conjunto para crear un entorno inclusivo y acogedor para todos nuestros estudiantes. La discusión fue inapropiada, inexacta e inaceptable; y este tipo de interacción no se tolerará en ninguna escuela de PFISD.

Pedimos disculpas a nuestros estudiantes y familias de la Escuela Intermedia Bohls por el estrés o la preocupación indebidos que esto ha causado. Tenemos consejeros y administradores disponibles para cualquiera de nuestros estudiantes y familias que quieran hablar más sobre esta situación.

Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para garantizar la seguridad de todos los estudiantes; los alentamos a que aboguen por sí mismos y le informen a un adulto cuando algo anda mal, como lo hicieron en esta situación. Si ves algo, di algo.

Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestras familias de la Escuela Secundaria Bohls y de toda la comunidad de PFISD''.

Atentamente: Dr. Douglas Killian, Superintendente del Pflugerville ISD

