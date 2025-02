Corte Suprema suspende temporalmente orden de un juez sobre los fondos congelados de ayuda exterior

La Corte Suprema suspendió temporalmente la noche de este miércoles la orden de un tribunal inferior que requería que el gobierno de Trump liberara los fondos de ayuda exterior congelados antes de la medianoche.

La procuradora general interina Sarah Harris había pedido el miércoles temprano a la Corte Suprema la suspensión, escribiendo que una orden del juez de distrito de EEUU Amir Ali había impuesto un "cronograma arbitrario".

"No está adaptado a ningún plazo de pago real asociado con las facturas de los encuestados o las solicitudes de retiro, ni de ninguna otra persona. Y ha sumido en el caos lo que debería ser una revisión ordenada por parte del gobierno", escribió Harris.

También dijo que el gobierno "está realizando esfuerzos sustanciales para revisar las solicitudes de pago y liberar los pagos".

"Los funcionarios de los niveles más altos del gobierno están involucrados en este asunto", escribió.

En la orden de la Corte Suprema que bloquea temporalmente la fecha límite de medianoche para liberar los fondos de ayuda exterior, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, pidió a las partes en el caso que presentaran sus respuestas antes del mediodía del viernes, mientras el tribunal busca más información sobre el caso y decide qué hacer a continuación.

La presentación de emergencia ante la Corte Suprema se produjo poco después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. solicitara el miércoles desestimar la apelación del caso presentada por el gobierno de Trump.

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron documentos en el caso diciendo que el gobierno de Trump no podía cumplir con la orden del tribunal de distrito de descongelar el dinero de ayuda exterior, a pesar de que se le había ordenado hacerlo hace casi dos semanas.

La presentación decía que si el tribunal de apelaciones no detenía la orden, el gobierno no podría cumplir con el plazo porque tomará "semanas" liberar el dinero adeudado.

"Independientemente de si este Tribunal suspende la orden del tribunal de distrito, el liderazgo de la agencia ha determinado que los pagos ordenados 'no pueden realizarse en el tiempo asignado por el tribunal de distrito'", decía su presentación.

"Se necesita más tiempo porque reiniciar la financiación relacionada con acuerdos terminados o suspendidos no es tan simple como abrir un interruptor o un grifo. Más bien, los sistemas de pago de USAID y el Departamento de Estado son complicados y requieren varios pasos antes de que se autoricen los pagos", dijo el gobierno en otra presentación, estimando que el proceso tomaría "varias semanas".

El gobierno estimó que la cantidad total de dinero que tendría que liberar para cumplir es de aproximadamente $2,000 millones. Dijo que espera poder liberar aproximadamente $15 millones para el final del día.

Ali, el juez del tribunal federal de distrito, había fijado la fecha límite de medianoche después de que los grupos de ayuda y las empresas argumentaran que el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional no habían estado cumpliendo con su orden del 13 de febrero de bloquear de inmediato una congelación general de la ayuda exterior. El juez ordenó al gobierno que cumpliera en otras dos órdenes la semana pasada.

En una audiencia celebrada el martes, los abogados de los grupos de ayuda dijeron que sus clientes habían llegado a un punto crítico y se habían visto obligados a despedir a empleados, mientras que estos enfrentaban amenazas legales (y en algunos casos físicas) por falta de pago de proveedores y otros acreedores en algunos de los países en los que operan.

El juez preguntó a un abogado del Departamento de Justicia sobre qué medidas había tomado el gobierno para cumplir con su orden, y el abogado dijo que "no estaba en condiciones de responder a esa pregunta".

Ali fijó entonces como plazo el miércoles por la noche.

El gobierno le había pedido que suspendiera su orden mientras apelaba ante el tribunal superior, una solicitud que el juez rechazó en una orden emitida el miércoles anterior que cuestionaba la afirmación del gobierno de que necesitarían semanas para cumplir.

"Esto no es algo que los demandados hayan planteado previamente en este Tribunal, ni en la audiencia ni en ningún momento antes de presentar su notificación de apelación y solicitar una suspensión pendiente de apelación", escribió.

"Si los demandados hubieran querido proponer un cronograma diferente para lograr el cumplimiento, eso es algo que podrían haber propuesto a este Tribunal y que el Tribunal podría haber considerado junto con las demostraciones de los demandantes. Cualquier cronograma de ese tipo tendría que tener en cuenta que los demandados ya han tenido casi dos semanas para cumplir, aparentemente sin tomar ninguna medida significativa para descongelar los fondos", agregó el juez.

Los grupos de ayuda habían instado al panel del tribunal de apelaciones a no suspender el fallo de Ali.

"Al detener los desembolsos a los demandantes (empresas y organizaciones sin fines de lucro estadounidenses) incluso por el trabajo que ya habían realizado y que ya había sido revisado y autorizado para el pago, la congelación de fondos sumió a los demandantes en una repentina crisis financiera. Sin fondos para cubrir sus gastos operativos, que en muchos casos deben seguir incurriendo según los términos de sus adjudicaciones, la congelación de fondos los ha dejado frente a un colapso inminente. Los demandantes ya han tenido que suspender o despedir a miles de trabajadores estadounidenses", decía su presentación. "Mientras tanto, muchos de los que dependen de su programación se enfrentan al hambre, la enfermedad y la muerte".

Los grupos también dijeron que la afirmación del gobierno de que tomaría tanto tiempo liberar el dinero "desafía la creencia".

"Durante doce días, los demandados han evadido y desafiado abyectamente la orden de restricción temporal inequívoca del tribunal de distrito", sostuvieron, y agregaron que "no tiene sentido que el Departamento de Estado y USAID, que no han tenido problemas para desembolsar los pagos a tiempo durante décadas antes de la congelación ilegal de fondos, ahora no puedan hacerlo, si no fuera por los esfuerzos deliberados de los demandados para detener los pagos".

"Los demandados han erigido numerosas barreras nuevas al cumplimiento en cada paso. Esta conducta no puede explicarse como otra cosa que un desafío deliberado a las órdenes del Tribunal", dijeron los demandantes en otra presentación.

El Departamento de Justicia sostiene que está cumpliendo con la orden del juez. Dijo el miércoles que Ali había apuntado a la naturaleza "general" de la congelación de fondos, y desde entonces el Departamento de Estado y USAID habían llevado a cabo "una evaluación individualizada de buena fe de [cada] contrato o subvención y, cuando los términos o la autoridad bajo la ley lo permiten, tomando medidas con respecto a ese acuerdo en particular de acuerdo con los procedimientos requeridos".

"A partir de esta mañana, ese proceso se ha completado para USAID y el Departamento de Estado" y el secretario de Estado Marco Rubio "ahora ha tomado una decisión final con respecto a cada adjudicación, de forma individualizada, eligiendo afirmativamente retener la adjudicación o rescindirla".

La presentación estima que el número total de adjudicaciones que fueron revisadas es superior a 12,000, y dice que más de 10,000 de ellas han sido rescindidas.

Los demandantes calificaron de inverosímil la afirmación de que Rubio revisó todas esas adjudicaciones.

"Sería imposible para una persona o incluso un grupo de personas revisar de manera significativa todos estos contratos y adjudicaciones en un período tan corto", dijeron. Han pedido citar a Rubio como testigo en una audiencia del caso la próxima semana, una solicitud que el gobierno dice que debe ser rechazada.

"[Los] altos funcionarios del departamento ejecutivo no deberían, salvo circunstancias extraordinarias, ser llamados a testificar sobre sus razones para tomar acciones oficiales", dijo el gobierno.

Las órdenes de Ali marcaron la segunda vez que un juez determinó que el gobierno no estaba cumpliendo con una orden judicial. A principios de este mes, un juez federal en Rhode Island determinó que los funcionarios no estaban siguiendo su directiva de levantar una congelación más amplia del gasto. Los hallazgos generaron preocupación de que el gobierno no cumpliría las órdenes judiciales, preocupaciones que se vieron exacerbadas por una publicación en las redes sociales a principios de este mes del vicepresidente JD Vance, quien escribió: "Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo".

Hablando con los periodistas en la Oficina Oval a principios de este mes, Trump dijo que su gobierno cumpliría las órdenes judiciales. "Siempre cumplo con los tribunales. Siempre los cumplo, y apelaremos", dijo.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.