La inflación se ha enfriado constantemente en los dos últimos años, a pesar de haber experimentado un ligero estancamiento en octubre y noviembre. Los precios de artículos como la gasolina, los automóviles usados y la energía han disminuido en consecuencia. Sin embargo, los precios de los alimentos siguen superando la inflación, aumentando un 28% desde 2019.

Más del 85% de los consumidores dicen sentirse frustrados con el aumento de los precios de los alimentos, y más de un tercio dicen que han recurrido a comprar menos artículos para ahorrar dinero, según una encuesta de 2024 de RR Donnelley.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Sin embargo, los expertos afirman que los altos precios de los alimentos han llegado para quedarse.

"Una vez que el precio de los alimentos sube, tiende a seguir subiendo", afirma Claudia Sahm, economista jefe de New Century Advisors. "La inflación puede volver a bajar, por lo que no se ven grandes subidas de precios. Pero fuera de una depresión generalizada, no solemos ver una caída generalizada de los precios".

Los expertos también se muestran escépticos sobre si la intervención política puede afectar a los precios de los alimentos.

"Realmente no hay nada que los responsables políticos puedan hacer al respecto", afirma Jason Miller, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Michigan. "Esto no es algo exclusivo de Estados Unidos. Esto se ha sentido en todo el mundo y ahora mismo, sólo tenemos que esperar y ver cómo se desarrollan las cosas a medida que avanzamos."

Las incertidumbres introducidas por el actual clima político también hacen difícil predecir hacia dónde se dirigen los precios de los alimentos.

"No hay duda de que los aranceles encarecerán masivamente las cosas, especialmente los alimentos", dijo Rakeen Mabud, economista jefe de Groundwork Collaborative, un grupo de defensa progresista. "Lo mismo ocurre con las deportaciones masivas. Tenemos trabajadores en este país que realmente apuntalan nuestro sistema alimentario y cuando empiezas a perjudicar realmente a esa mano de obra y a echarlos, eso perjudica a toda nuestra economía."

A pesar de que fue promesa en su campaña, ahora Trump da unas declaraciones poco alentadoras mientras el bolsillo de los estadounidenses sigue resentido. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Mira el vídeo de arriba para descubrir por qué la comida sigue siendo tan cara en EEUU.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Juhohn Lee para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.