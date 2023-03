¿Deberías dormir en la cama con tu mascota? Lo que dice una experta

Es el final de un largo día y todo lo que quieres hacer es acostarte con tu amigo de cuatro patas para acurrucarte y dormir. ¿Pero es ésta una buena idea?

Eso depende de la personalidad de tu mascota, según Best Friends Animal Society, una organización de bienestar animal. En otras palabras: si bien a algunos perros y gatos les encanta estar contigo, puede que no sea lo mejor para cada tipo de mascota.

"Se ha documentado con evidencia anecdótica que dormir con tu mascota podría ayudarte con la depresión debido al flujo de oxitocina... comúnmente llamada la 'droga del amor' o la 'hormona del amor'. Esto podría ayudar con el insomnio, disminuir la soledad, y podría decirse que podría ayudar con la calidad del sueño", dice la Dra. Carley Faughn, conductista animal aplicada certificada por la junta.

Pero solo porque puede ser bueno para nosotros los humanos, no lo hace bueno para todas las mascotas. Hay algunas cosas que hacer antes de invitar a tu amigo peludo a dormir en tu cama, según Faughn. En primer lugar, es importante ver si a tu mascota le gusta la cama y cómo se siente al compartirla.

"Siempre busque signos de estrés para asegurarse de que las mascotas disfruten del espacio", dijo Faughn. "Para los perros, estos signos de estrés pueden ser jadeos intensos, inquietud y simplemente dejar la cama por completo. Para los gatos, los signos de estrés pueden ser orejas bajas, pupilas dilatadas y, nuevamente, pueden abandonar la cama de inmediato".

Si al principio parecen un poco escépticos o asustadizos con la cama, trata de arrojar algunas golosinas para que las encuentren, sugiere Faughn. Los juguetes favoritos u otros artículos que les gusten también podrían funcionar para hacerlos sentir más cómodos.

"No obligues a tus mascotas a hacer cosas que parecen no disfrutar. En última instancia, si prestas atención a la reacción de tu mascota a la cama, sabrás si quiere dormir en la cama o tener su propio espacio cerca".

Los perros más pequeños podrían beneficiarse de un conjunto de escaleras para ayudarlos a subirse a la cama, y ​​es importante asegurarse de que sea seguro para su perro o gato subirse o bajarse.

En general, sepa que, si bien algunas mascotas se irán a la cama de inmediato, otras pueden tardar un tiempo en acostumbrarse.

También hay algunas mascotas que preferirían no dormir en la cama con su dueño. Por ejemplo, los perros o gatos que tienden a proteger sus recursos de cerca pueden no ser los ideales para compartir la cama. Faughn dijo que el animal podría terminar disfrutando tanto de la cama que no quiera compartirla en absoluto, ya sea que eso involucre a alguien más durmiendo en la cama contigo, o incluso tratando de protegerla de ti.

Asegúrese de controlar el lenguaje corporal de las mascotas para ver qué tiene más sentido para su bienestar y el de ellos.

"Todas las mascotas y los humanos son todos individuos. Personalmente, considero beneficioso para mí dormir juntos con mis mascotas porque disfruto acurrucarme con ellas en la cama. Me ayuda con mi ansiedad y con la calidad de mi sueño", dijo Faughn.