En video: denuncia vuelo de AA repleto y sin medidas contra el COVID-19

TEXAS - Un viajero originario del Valle dijo llevarse una desagradable sorpresa tras abordar su avión afirmando que la aerolínea no respetó la distancia decretada para evitar los contagios de coronavirus.

Raziel Cano vive en Chicago y el jueves tomó un vuelo con American Airlines con destino a McAllen tomando una conexión en Dallas para visitar a su familia.

“Había estado esperándome para comprarlo porque la verdad por todas las noticias que estaban saliendo que no recomendaban que viajaras, etcétera. Me estaba esperando al momento indicado, pero cuando empiezo a ver que las diferentes aerolíneas están implementando reglas de distanciamiento, es (sic) cuando me animé por fin,” dijo Cano.

Cano comentó que voló de Chicago a Dallas sin problema. “El vuelo de Chicago a Dallas ahí sí estaban practicando el distanciamiento. Me dejaron una línea sola para mí,” afirmó.

La aerolínea informó que otros pilotos han estado en contacto con Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Sin embargo, al abordar el siguiente avión en Dallas se encontró con un panorama diferente. Según Cano, comenzó a grabar desde su celular luego de que se sentó una señora a su lado y se dio cuenta que la asistente de vuelo no usaba un cubrebocas.

Conforme al sitio web de American Airlines, se implementaron las siguientes medidas para mitigar la propagación del coronavirus"

Se estará limitando el número de pasajeros en cada vuelo hasta el 31 de mayo

Se exige a la tripulación usar mascarillas durante el vuelo

Se distribuirán cubrebocas, toallas desinfectantes y gel antibacterial a pasajeros

Distribución de comidas y bebidas queda suspendida hasta nuevo aviso

Raziel viajó preparado con cubrebocas y gel antibacterial, pero le preocupa contagiarse, pues un estornudo en pleno vuelo puede alcanzar a varios pasajeros.

“El sentimiento es mutuo y en general todo mundo está preocupado por esto y desafortunadamente hay personas que tenemos que viajar y para mí era mucho más conveniente estar en casa y con mi familia durante todo esto,” expresó Cano.

Raziel piensa regresar a Chicago en julio y espera que para entonces las aerolíneas ejecuten mejores medidas de sanitización y distanciamiento social.