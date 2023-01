Devastación en Alabama: gigantesco sistema de tormentas deja al menos 6 muertos

SELMA, Alabama— Un gigantesco sistema de tormentas que azotó el sur de Estados Unidos mató a por lo menos seis personas el jueves en el centro de Alabama, informaron las autoridades, además de provocar un tornado que destrozó las paredes de las casas, derribó techos y arrancó árboles en Selma.

Ernie Baggett, director de gestión de emergencias del condado de Autauga, en Alabama, dijo a The Associated Press que podía confirmar seis víctimas mortales en varias viviendas de la comunidad de Old Kingston. Baggett dijo que tanto las casas móviles como las convencionales sufrieron daños.

“Parece haber sido un par de casas diferentes donde había gente”, dijo Baggett.

Dijo que al menos 12 personas resultaron heridas lo suficientemente graves como para ser trasladadas a hospitales por los equipos de emergencia. Baggett dijo desconocer el alcance de sus heridas.

Autauga se ubica 41 millas al noreste de Selma.

Las autoridades estiman que entre 40 y 50 casas quedaron destruidas o sufrieron daños por las tormentas que azotaron una franja que atraviesa el condado, indicó Baggett. Añadió que las cuadrillas enfocaban sus labores el jueves en cortar árboles caídos y en la búsqueda de personas que puedan estar lesionadas.