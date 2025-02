DOGE tiene una nueva “administradora interina”, pero Elon Musk sigue a cargo

El miércoles pasado, el presidente Donald Trump lo dejó en claro: Elon Musk está a cargo de DOGE.

“Firmé una orden que crea el Departamento de Eficiencia Gubernamental y puse a un hombre llamado Elon Musk a cargo”, dijo Trump en un discurso ante el Future Investment Initiative Institute en Miami Beach, Florida, según el video y la transcripción de la Casa Blanca. “Gracias, Elon, por hacerlo”.

Musk no ha hecho nada para cambiar esa idea. Musk ayudó a acuñar el nombre de la oficina en septiembre, antes de que Trump ganara un segundo mandato, y Trump lo nombró para el puesto una semana después de la elección. Los legisladores republicanos han elogiado el desempeño de Musk en DOGE. Musk publica sobre DOGE a diario en X, donde da órdenes a la fuerza laboral federal en nombre de Trump.

Pero el martes por la tarde, la Casa Blanca reveló que una funcionaria poco conocida, Amy Gleason, ahora tiene el título de administradora interina de DOGE, un trabajo que implica que dirige la agencia. La Casa Blanca no dijo cuándo fue designada Gleason, pero la decisión pareció apresurada; tenía previsto estar de vacaciones el martes en México, informó The New York Times, citando fuentes anónimas.

Para complicar aún más la situación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una reunión informativa el martes que Musk todavía estaba "supervisando" DOGE sin tener el título de administrador. No dio más detalles.

El nombramiento de Gleason se produjo tras una semana de cuestionamientos y confusión sobre la estructura de poder de DOGE, provocada por los abogados del Departamento de Justicia. En respuesta a las demandas presentadas contra el gobierno, los abogados dijeron a dos jueces federales que DOGE no tenía un administrador, al menos hasta donde ellos sabían.

Es una estrategia que, según algunos analistas legales, tenía como objetivo proteger tanto a Musk como a DOGE.

“En las últimas semanas, el gobierno, sus abogados, Elon Musk y empleados individuales de DOGE han adoptado una desconcertante variedad de posiciones”, dijo Walter Olson, miembro senior de estudios constitucionales en el libertario Cato Institute, en un correo electrónico. Olson dijo que cree que la postura del Departamento de Justicia es una estrategia diseñada para luchar contra las demandas que desafían la autoridad de Musk.

Olson comparó la estrategia con un juego de prestidigitación, pero dijo que duda que funcione por mucho tiempo, y señaló que los jueces pueden tomar testimonio bajo juramento.

“Puede poner a los jueces en guardia si ven que las cáscaras de nuez de la responsabilidad se barajan de tal manera que el guisante sigue estando ausente de la cáscara que elige el oponente”, dijo. “Si el proceso judicial puede congelar la posición adoptada, el juego puede dejar de funcionar después de un par de rondas”.

Joshua Gardner, un asesor especial de la División Civil del Departamento de Justicia, abordó el tema en una presentación judicial el 17 de febrero, buscando contrarrestar una demanda presentada por los fiscales generales estatales demócratas que dijeron que el liderazgo de Musk en DOGE involucraba tanta autoridad que requiere la confirmación del Senado según la Constitución. Gardner, en cambio, describió a Musk como un asesor de la Casa Blanca con capacidades de gestión limitadas.

“Es un empleado de la Oficina de la Casa Blanca (no de USDS o la Organización Temporal del Servicio DOGE de EEUU); y solo tiene la capacidad de asesorar al presidente o comunicar las directivas del presidente, como otros altos funcionarios de la Casa Blanca”, dijo Gardner.

Citó una declaración jurada de un designado de Trump llamado Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración. Fisher escribió, bajo pena de perjurio, que Musk es un “asesor principal del presidente” a tiempo parcial, no un empleado de DOGE ni el administrador de DOGE.

La jueza de distrito de EEUU Tanya Chutkan escribió en un fallo del 18 de febrero que Musk “dirige el trabajo del personal de DOGE” independientemente de su título y que “ha tomado medidas rápidamente para remodelar fundamentalmente el Poder Ejecutivo”. Pero se negó a emitir una orden de restricción temporal, dictaminando que los estados demócratas no habían demostrado una probabilidad de daño irreparable.

El lunes, un segundo abogado del Departamento de Justicia, Bradley Humphreys, negó tener conocimiento sobre quién dirige DOGE cuando un juez de distrito federal lo interrogó, informó el sitio web legal Lawfare. Humphreys estaba en la corte defendiendo al gobierno contra una demanda presentada por varios sindicatos para impugnar el acceso de DOGE a los datos del gobierno federal.

Según Lawfare, una publicación sin fines de lucro centrada en la política gubernamental y las cuestiones legales, la jueza Colleen Kollar-Kotelly le preguntó repetidamente a Humphreys en una audiencia quién es el administrador de DOGE y cómo encaja Musk en la organización. Humphreys dijo en numerosas ocasiones que no lo sabía.

Las declaraciones de Gardner y Humphreys transmiten lo contrario de la percepción general de que Musk estaba a cargo de DOGE.

No está claro si Trump alguna vez firmó un papel que le otorgara a Musk la responsabilidad sobre DOGE, a pesar del aparente ejercicio de autoridad por parte de Musk. Trump creó DOGE por orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día de regreso a la Casa Blanca. La orden tomó una oficina llamada Servicio Digital de EEUU y la rebautizó como Servicio DOGE de EEUU. También decía que habría un administrador del Servicio DOGE de EEUU que reportaría al jefe de gabinete de la Casa Blanca.

El nombramiento de Gleason como administradora interina de DOGE se produjo de repente y en circunstancias peculiares. Justo antes de que se hiciera público su nombre, un periodista le pidió a Leavitt en una reunión informativa el martes que aclarara quién es el administrador de DOGE. Ella no respondió directamente.

"Elon Musk está supervisando DOGE", dijo. Cuando un periodista le preguntó si él era el administrador, ella dijo: “No, Elon Musk es un empleado especial del gobierno”, refiriéndose a su clasificación de empleado a tiempo parcial. La Casa Blanca luego confirmó que Gleason tenía el título de administradora interina.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios. Gleason, Gardner, Fisher y Humphreys tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.

Algunos expertos legales que están siguiendo la situación dicen que están desconcertados por el intento del departamento de echar por tierra meses de comprensión pública sobre quién está a cargo de DOGE.

El profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard Laurence Tribe dijo que los abogados del Departamento de Justicia están, en efecto, "arrojando arena" a las caras de las personas para tratar de confundirlas. Dijo que los abogados deberían considerar la posibilidad de renunciar en protesta.

"Las personas que tienen que defender estas claras violaciones de los límites legales y constitucionales van a tener que prepararse para ser tontos o algo peor", dijo Tribe en una entrevista telefónica.

"No tienen buenos argumentos, así que si están dispuestos a comparecer ante el tribunal en lugar de renunciar, es porque valoran sus trabajos por encima de todo lo demás, y eso es bastante patético", dijo.

Los fiscales generales estatales demócratas están tratando de presionar sobre el tema. En la demanda supervisada por Chutkan, presentaron una moción el lunes pidiendo una orden para que el gobierno de Trump produzca documentos sobre la organización y la estructura de DOGE.

“Debido a la naturaleza opaca y de rápido movimiento de las operaciones de DOGE, información pertinente significativa está exclusivamente en posesión de los demandados”, escribieron los fiscales generales en la moción. El Departamento de Justicia no había respondido a la misma hasta el martes por la tarde.

La estructura de DOGE es diferente a la de cualquier oficina anterior del gobierno federal, y ha sido una organización opaca y cambiante desde el principio. Al anunciar la oficina el 12 de noviembre, Trump dijo que “se convertirá, potencialmente, en ‘El Proyecto Manhattan’ de nuestro tiempo”, refiriéndose al esfuerzo interinstitucional masivo durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar las primeras armas nucleares.

Trump también dijo en ese anuncio inicial que DOGE “brindaría asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno”, con una fecha límite del 4 de julio de 2026 para hacer recomendaciones. Pero el plan cambió cuando Trump prestó juramento, lo que llevó a la orden ejecutiva.

La orden ejecutiva colocó a DOGE dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente, lo que significa que no es una agencia o departamento independiente, pero tampoco dentro de la Casa Blanca propiamente dicho. La orden también decía que, además de la sede principal de DOGE, tendría equipos satélite en todo el gobierno federal, con cuatro personas en cada equipo de la agencia: un líder de equipo, un ingeniero, un especialista en recursos humanos y un abogado.

Según la orden, se supone que los jefes de agencias, como los secretarios del Gabinete, tienen autoridad sobre los equipos satélite de DOGE. Se supone que los jefes deben seleccionar a los miembros del equipo DOGE "en consulta con el Administrador del USDA", el puesto que, según el Departamento de Justicia, nunca se cubrió.

Pero la autoridad de los jefes de agencias sobre DOGE ha sido una fuente de conflicto. Durante el fin de semana, varios jefes de agencias, incluido el director del FBI, Kash Patel, ordenaron a sus agencias que no respondieran de inmediato a la solicitud de Musk de que compartieran sus logros de la semana pasada.

La Casa Blanca nunca ha publicado una lista de los líderes de DOGE, como las personas que reportan directamente a Musk o Gleason, y mucho menos una lista completa de los miembros del personal, lo que se suma a una cultura de secretismo en torno a DOGE y lleva a las organizaciones de noticias a comenzar a compilar listas por su cuenta de docenas de miembros del personal.

El presupuesto de DOGE, hasta ahora, es de aproximadamente $40 millones, informó ProPublica la semana pasada, citando registros de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Tribe dijo que, para estar debidamente organizado, DOGE necesitaría una ley aprobada por el Congreso que establezca la oficina y que incluso entonces algunas de las acciones que supuestamente ha llevado a cabo, como cancelar contratos ordenados por el Congreso, abolir agencias o incautar asignaciones, serían inconstitucionales según la separación de los poderes ejecutivo y legislativo.

"No encaja en ninguna parte del organigrama de la Constitución de Estados Unidos, y eso no es simplemente un problema de redacción", dijo. "Es que toda la estructura de nuestro gobierno deliberadamente no deja lugar para un agente libre que merodea por el gobierno".

Dijo que estaba de acuerdo con la posición de los fiscales generales estatales demócratas de que el poder de DOGE y Musk es tan amplio que requiere una nominación por parte del presidente y la confirmación por parte del Senado según la Cláusula de Nombramientos de la Constitución.

“Cuando los portavoces del gobierno aparentemente comenzaron a darse cuenta de eso, siguieron cambiando su concepción y definición de lo que Musk y sus mosqueteros están haciendo”, dijo.



Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.