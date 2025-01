Ceremonia de posesión de Trump será en espacio cerrado debido a las heladas en DC

La ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump se realizará en un espacio cerrado debido al pronóstico del tiempo gélido en la capital del país el lunes.

Así lo anunció Trump este viernes a través de un comunicado compartido en su red social Truth Social, tres días antes de la ceremonia en el Capitolio en Washington DC.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El día de la investidura suele ser frío, pero este será mucho más frío de lo habitual. Se espera que la temperatura máxima sea de aproximadamente 20 grados, con una mínima de 6 grados y fuertes vientos.

La última vez que la ceremonia se realizó en un espacio cerrado fue la segunda investidura de Ronald Reagan; el desfile también se canceló ese año.

"He ordenado que el discurso inaugural, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncie en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos, como lo hizo Ronald Reagan en 1985, debido al clima muy frío", afirmó Trump. "Los diversos dignatarios e invitados serán llevados al Capitolio. "Los diversos dignatarios e invitados serán llevados al Capitolio. ¡Será una experiencia muy hermosa para todos, y especialmente para la gran audiencia televisiva!".

"Hay una ola de frío ártico que está arrasando el país. No quiero ver a nadie herido o lastimado de ningún modo", añadió. "Son condiciones peligrosas para las decenas de miles de agentes de la ley, personal de emergencias, perros policía e incluso caballos, y cientos de miles de simpatizantes que estarán fuera durante muchas horas el día 20 (en cualquier caso, si decides venir, ¡abrígate bien!)".

Trump también anunció que los seguidores podrán ver la ceremonia de inauguración desde el estadio el lunes también.

"El lunes abriremos el Capital One Arena para ver EN VIVO este evento histórico y para albergar el desfile presidencial", publicó. "Me uniré a la multitud en el Capital One después de mi juramentación".