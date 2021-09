“Pudo haber sido la próxima masacre de Parkland”: estudiantes enfrentan cargos por conspiración para tiroteo escolar

MIAMI, Florida - Dos estudiantes de una escuela de Lehigh Acres en el suroeste de Florida fueron arrestados por presuntamente planear una masacre escolar. Este viernes pudo haber ocurrido una tragedia, pero gracias a un estudiante, las autoridades pudieron desarticular un supuesto plan mortal.

“Esto pudo haber sido la próxima masacre de Parkland, los detuvimos en la etapa de planificación”, advirtió el alguacil del condado Lee, Carmine Marceno, en una conferencia de prensa.

Un estudiante de la escuela Harn Marsh le dijo a su maestro que sospechaba que un compañero tenía un arma de fuego en su mochila, luego oficiales de recursos escolares revisaron y aunque no encontraron armas, si había un elemento que llamó la atención de las autoridades, y era un mapa.

“El mapa contenía marcas que indicaban la ubicación de cada una de las cámaras de vigilancia de la escuela. Nos tomamos muy en serio cada amenaza, por lo que no nos detuvimos allí”, precisó el alguacil del condado Lee.

La unidad de investigación criminal asumió el caso e identificaron a dos estudiantes de octavo grado, de 13 y 14 años involucrados en un presunto plan. Según la policía los sospechosos tenían especial interés en conocer y analizar la masacre en la escuela de Columbine en 1999, tratando de aprender a fabricar bombas y comprar armas en el mercado negro.

“Pero que miedo, como mamá me preocupa la situación porque es algo que no me esperaba, ni lo oí ayer tampoco, pero gracias a Dios no pasó nada pero es algo muy estresante, espero que nos dejen saber a los papas si algo así pasa o hay alguna amenaza”, pidió Euris Sosa, madre de un estudiante de la escuela.

Una orden de registro fue realizada en la casa de los sospechosos. Allí encontraron varios cuchillos de fabricación casera y una pistola. Las autoridades hallaron inquietantes imágenes que fueron publicadas en la cuenta de Instagram de uno de los menores. Ambos sospechosos enfrentan cargos por conspiración para cometer un tiroteo escolar.

Según las autoridades, informar cualquier situación sospechosa es la clave para evitar hechos potencialmente peligrosos en las escuelas.