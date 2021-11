Alcalde electo de Nueva York en el ojo de una polémica por viaje a Puerto Rico en jet privado

El reciente viaje del alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, a Puerto Rico, plantea algunas preguntas después de que se dio a conocer que viajó a la Isla del Encanto en el jet privado de un multimillonario de Bitcoin. Sin embargo, el próximo líder de la ciudad insiste en que no hizo nada malo.

En la noche de las elecciones, Adams festejó con el multimillonario de criptomonedas Brock Pierce en el elegante club Zero Bond del Bajo Manhattan. Dos días después, tuiteó que recibiría sus primeros tres cheques de pago en bitcoins cuando se convirtiera en alcalde, y más tarde ese día, tomaría un viaje al destino de la isla en el jet privado de Pierce.

Adams estaba de visita en Puerto Rico para una conferencia política sobre temas importantes para las comunidades hispanas. El alcalde electo insistió en que pagó personalmente su viaje.

"Es por mi dólar, mi moneda de diez centavos y mi tiempo. He aprendido que la mejor manera de sacar a la gente de tu negocio es pagar tu propio cheque", dijo Adams a los periodistas.

Después de que el medio Politico informara sobre el viaje en avión, un portavoz de Adams dijo que el alcalde electo pagó el valor de mercado por dos asientos en el avión de Pierce. Sin embargo, el portavoz se negó a decir cuánto se gastó ni a mostrar los recibos, y solo dijo que no se utilizaron fondos gubernamentales de campaña para su viaje o alojamiento, ni se le regaló ninguna parte de su viaje.

Pierce no pudo ser contactado para hacer comentarios el martes. Ha donado a la campaña de Adams y lo elogió públicamente por su promesa de crear un entorno amigable con las criptomonedas.

"Estoy increíblemente emocionado por lo que se puede hacer en Nueva York… ellos son los que nos llevarán al futuro", dijo anteriormente en una entrevista televisiva.

Si bien los intereses comerciales de Pierce y el interés de Adams en las criptomonedas están alineados, Adams consideró el viaje a Puerto Rico como algo personal, no comercial. Un asistente dijo que no mostrarán los recibos, porque en el futuro quieren mantener los asuntos privados en privado si no están relacionados con las responsabilidades públicas.

El actual alcalde de la ciudad salió en defensa de Adams el martes.

"Creo que Eric Adams tiene un verdadero centro moral. Lo conozco desde hace mucho tiempo", dijo Bill de Blasio durante una conferencia de prensa. "Estoy seguro de que encontrará la manera correcta de manejar estas cosas".

Según las reglas de conflictos de intereses, los funcionarios de la Ciudad de Nueva York como Adams no pueden aceptar obsequios de personas con negocios ante la ciudad. El equipo de Adams dijo que esas reglas no se aplican aquí, y agrega que dado que Adams pagó, el viaje en jet no fue un regalo.

La compañía de Pierce no tiene negocios con la ciudad, agregó el equipo de Adams, al menos no todavía.