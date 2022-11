Elon Musk dice que concede “amnistía” a las cuentas suspendidas de Twitter

SAN FRANCISCO - El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, dijo el jueves que va a conceder una "amnistía" a las cuentas suspendidas, lo que, según los expertos en seguridad en línea, provocará un aumento del acoso, la incitación al odio y la desinformación.

El anuncio del multimillonario se produjo después de que pidiera en una encuesta publicada en su timeline que votará por la reincorporación de las cuentas que no hayan "infringido la ley o participado en spam atroz." El voto afirmativo fue del 72%.

"El pueblo ha hablado. La amnistía comienza la próxima semana. Vox Populi, Vox Dei", tuiteó Musk usando una frase en latín que significa "la voz del pueblo, la voz de Dios".

Musk utilizó la misma frase en latín después de publicar una encuesta similar el pasado fin de semana antes de restablecer la cuenta del ex presidente Donald Trump, que Twitter había prohibido por alentar la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021. Trump ha dicho que no volverá a Twitter, pero no ha eliminado su cuenta.

Este tipo de encuestas online son cualquier cosa menos científicas y pueden ser fácilmente influenciadas por bots.

En el mes transcurrido desde que Musk tomó el control de Twitter, los grupos que vigilan la plataforma en busca de discursos racistas, antisemitas y otros tóxicos dicen que han aumentado en la plaza pública de facto del mundo. Esto ha incluido un aumento de los abusos racistas contra los jugadores de fútbol de la Copa del Mundo ante los que Twitter supuestamente no está actuando.

El aumento de los contenidos nocivos se debe en gran parte al desorden que siguió a la decisión de Musk de despedir a la mitad de los 7,500 empleados de la empresa, despedir a los principales ejecutivos y luego instituir una serie de ultimátums que provocaron la renuncia de cientos más. También se despidió a un número incalculable de contratistas responsables de la moderación de contenidos. Entre los que dimitieron por su falta de fe en la voluntad de Musk de evitar que Twitter se convierta en un caos de discursos incontrolados se encontraba el jefe de confianza y seguridad de Twitter, Yoel Roth.

Los principales anunciantes también han abandonado la plataforma.

El 28 de octubre, al día siguiente de tomar el control, Musk tuiteó que no se restituiría ninguna cuenta suspendida hasta que Twitter formara un "consejo de moderación de contenidos" con diversos puntos de vista que considerara los casos.

El martes, dijo que renegaba de esa promesa porque había accedido ante la insistencia de "una gran coalición de grupos de activistas político-sociales" que luego "rompieron el trato" al instar a que los anunciantes dejaran de dar su negocio a Twitter, al menos temporalmente.

Un día antes, Twitter restableció la cuenta personal de la diputada de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, que fue prohibida en enero por violar las políticas de desinformación COVID de la plataforma.

Musk, por su parte, se ha hecho cada vez más amigo de las figuras de la derecha en Twitter. Antes de las elecciones intermedias de este mes en Estados Unidos, instó a las personas "de mentalidad independiente" a votar a los republicanos.

Un informe de la Unión Europea publicado el jueves dice que Twitter tardó más en revisar el contenido de odio y eliminó menos este año en comparación con 2021. El informe se basó en datos recopilados durante la primavera -antes de que Musk adquiriera Twitter- como parte de una evaluación anual del cumplimiento de las plataformas en línea con el código de conducta del bloque sobre desinformación. El informe reveló que Twitter evaluó poco más de la mitad de las notificaciones que recibió sobre discursos de odio ilegales en un plazo de 24 horas, frente al 82% de 2021.