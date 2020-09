En vivo: Fiscal Barr llega a Chicago para discutir la “Operación Leyenda”

ILLINOIS - El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ofrecerá una conferencia de prensa para presentar una actualización sobre la "Operación Leyenda" en Chicago el miércoles por la mañana.

La conferencia de prensa comenzará alrededor de las 9:30 a.m. CST en la sala de reuniones del jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Chicago, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés).

Barr estará acompañado por varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre ellos: la directora interina de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Regina Lombardo, el subdirector del FBI David Bowdich y tres fiscales federales: John Lausch del Distrito Norte de Illinois, Justin Herdman del Distrito Norte de Ohio y Thomas Kirsch del Distrito Norte de Indiana, según el DOJ.

La "Operación Leyenda" es un esfuerzo federal destinado a ayudar a los funcionarios estatales y locales a combatir los delitos violentos, pero el programa generó escepticismo después de que agentes federales provocaran una reacción violenta en Portland. Activistas dijeron que agentes en vehículos sin identificación estaban secuestrando a manifestantes en la calle sin motivo.

Aproximadamente 150 agentes federales fueron enviados a Chicago a partir de julio como parte de la estrategia de lucha contra el crimen urbano, pero la alcaldesa Lori Lightfoot insistió en que las medidas simplemente eran una adición a los esfuerzos ya existentes.

Lightfoot dijo que los agentes enviados a Chicago no serían utilizados de la forma en que lo fueron en Portland, y que ella ha sido "firme" en su postura contra ese tipo de demostración de fuerza.

"Si algo así sucediera, nos aseguraríamos de hacer todo lo posible para detenerlo", dijo Lightfoot. “Estas no son tropas. Las tropas son personas que provienen del ejército. Eso no es lo que vendrá a Chicago, y he trazado una línea muy firme en contra de eso", afirmó.

A pesar de las garantías de la alcaldesa, muchos funcionarios se mostraron escépticos sobre el programa. Más de 60 funcionarios electos enviaron una carta a Lightfoot y al alguacil del condado Cook, Tom Dart, en julio pidiendo que no se permita a los agentes federales utilizar la propiedad, el personal o los recursos de la policía de la ciudad o del alguacil del condado durante su estadía en Chicago.

La operación comenzó en Kansas City, Missouri, a principios de julio y se expandió a Chicago, Albuquerque, Cleveland, Detroit, Milwaukee, St. Louis, Memphis e Indianápolis en las semanas siguientes.

Hasta ahora, ha habido más de 1,000 arrestos en esas ciudades, con la excepción de Indianápolis. De ellos, 217 han sido acusados ​​de delitos federales, dijo Barr.

Las autoridades federales anunciaron en agosto que 61 personas fueron acusadas de delitos federales en Chicago bajo la "Operación Leyenda". El fiscal general William Barr dijo que los acusados ​​enfrentan acusaciones relacionadas con armas de fuego, narcóticos y fraude bancario.