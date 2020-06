Hallan muerto a cubano que intentó cruzar el Río Grande nadando

El cuerpo del joven que ayer se encontraba desaparecido tras intentar pasar a nada el Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos, fue encontrado sin vida, según confirmó su familia a Telemundo 51.

Luis Carlos Tomas Reyes, este fin de semana se negaba a creer que su hermano Carlos Jorge, de solo 23, hubiera muerto. “Si está en inmigracion americana, puede ser, porque esa gente incomunican”, revelaba preocupado su hermano antes de conocer el desenlace.

Tomas Reyes reveló que el joven “se lanzó por el río” junto a otros dos amigos, en la madrugada del miércoles 24 de junio pasado.

Se aventuró a cruzar a nado el peligroso Rio Grande por la zona fronteriza de Reynosa, en México, para llegar a territorio estadounidense, pero cuatro días después, no sabían nada de él.

Dos compañeros narran lo ocurrido

Según Tomas Reyes los otros dos muchachos que se lanzaron con él se dieron cuenta de que iba a ser difícil atravesar el río. "Dicen que se tiraron y dieron dos brazadas y se dieron cuenta de que iba a estar difícil porque no adelantaban”, alega Tomas Reyes.

“Yo me di cuenta (que se ahogaba) porque yo veía que el nadaba y nadaba y estaba en el mismo lugar y no pedía ayuda”, relata Mario Antonio García, quien cruzó el Río Grande junto a Carlos Jorge y a un tercer amigo. Los tres desafiaron la bravura de la naturaleza para alcanzar un sueño, pero uno de ellos no puedo llegar.

Según cuenta Alex, él llegó primero a la orilla del lado estadounidense y otra vez se tiro al río para salvarlo. "Yo salí nadando de nuevo, me volví a meter en el rio para tratar de alcanzarlo y me hundí a ver si tocaba el fondo a ver qué tan lejos estábamos de la orilla y le decía: Jorge aguanta”, pero varios días después aun no se tiene noticias de cual pudo ser la suerte del joven.

Carlos Jorge viajó desde Cuba a México en mayo de 2019, para reencontrase con su hermano y juntos, alcanzar el sueño americano. Una realidad frustrada para tantos cubanos en la frontera, con la eliminación de la política “pies secos pies mojados” en 2017.

Yoannis Márquez, prima del joven desaparecido, dice que “él se desesperó porque tenía corte y con el lío del coronavirus se la fueron posponiendo y a lo mejor el veía que alguna gente se tiraba y llegaban y entonces pensó: lo voy a hacer, voy a intentarlo”.

Sus familiares en Miami están destrozados luego de conocer la noticia.

La madre de estos jóvenes se encuentra en Cuba y había sido notificada de la desaparición.