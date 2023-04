Se entrega hombre que disparó contra joven negro que había tocado la puerta por error en Missouri

KANSAS CITY, Missouri — Mientras Ralph Yarl, de 16 años, luchaba por aceptar que le dispararon por ir a la casa equivocada para recoger a sus hermanos menores, el propietario blanco de Kansas City, Missouri, que le disparó al adolescente negro, se entregó el martes.

Andrew Lester, de 84 años, llegó al Centro de Detención del Condado de Clay un día después de haber sido acusado de asalto en primer grado y acción criminal armada. Algunos líderes de derechos civiles instaron a un cargo de delito de odio, pero el fiscal del condado de Clay, Zachary Thompson, dijo que el asalto en primer grado es un delito de mayor nivel con una sentencia más larga, hasta cadena perpetua.

Mientras tanto, Yarl estaba en casa recuperándose de sus heridas.

MADRE NARRA LA ANGUSTIA: LAS "LÁGRIMAS SIMPLEMENTE RUEDAN POR SUS OJOS"

“Ralph está considerablemente bien”, dijo su madre, Cleo Nagbe, a la copresentadora de CBS Mornings, Gayle King. “Físicamente, las mañanas son duras, pero su ánimo está en un buen lugar. Tomo prestado de sus espíritus”.

Nagbe dijo que el trauma sigue siendo evidente. Ella dijo que su hijo de 16 años es “capaz de comunicarse principalmente cuando le da la gana, pero sobre todo se sienta allí y mira y los cubos de lágrimas simplemente ruedan por sus ojos”.

“Puedes ver que él solo está reproduciendo la situación una y otra vez, y eso tampoco detiene mis lágrimas”, dijo.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10 p.m. el jueves. La jefa de policía Stacey Graves dijo que los padres de Yarl le pidieron que recogiera a sus hermanos gemelos en una casa en 115th Terrace.

Yarl, un estudiante de honor y miembro de la banda de todo el estado, llegó por error a la calle 115. Cuando tocó el timbre, Lester se acercó a la puerta y le disparó a Yarl en la frente, luego le disparó nuevamente en el antebrazo derecho.

Lester enfrenta la lectura de cargos el miércoles por la tarde. Todavía no tiene un abogado registrado.

Lester le dijo a la policía que vive solo y que estaba “muerto de miedo” cuando vio a un hombre negro en el porche y pensó que alguien estaba tratando de entrar, según la declaración de causa probable.

No se intercambiaron palabras antes del tiroteo, pero después, cuando Yarl se levantó para correr, escuchó a Lester gritar: “No vengas por aquí”, dice el comunicado.

"¡AYUDA, AYUDA, ME DISPARARON!"

Yarl corrió a "múltiples" hogares pidiendo ayuda antes de encontrar a alguien que llamara a la policía, según el comunicado.

James Lynch fue el vecino que encontró a Yarl. Lynch no respondió de inmediato a una solicitud de entrevista, pero su esposa, Tiffany, en una breve entrevista confirmó en un informe de nuestra cadena hermana NBC News que decía que Lynch escuchó gritos y vio a Yarl golpeando la puerta de otra casa.

“Escuché a alguien gritar: ‘¡Ayuda, ayuda, me dispararon!’”, dijo Lynch, que es blanca, a NBC. El padre de tres salió corriendo y encontró a Yarl cubierto de sangre. Lynch revisó su pulso y, cuando otro vecino salió con toallas, ayudó a detener el sangrado hasta que llegaron los paramédicos.

“Él solo quiere que la familia sepa que Ralph no estaba solo”, dijo Tiffany Lynch, y agregó que la acción era típica de su esposo.

“Él ayuda a cualquiera que puede y siempre lo ha hecho”, dijo.

INDIGNACIÓN EN TODO EL PAÍS POR LA INJUSTICIA

El tiroteo indignó a muchos en Kansas City y en todo el país. Los líderes cívicos y políticos, incluido el presidente Joe Biden, exigieron justicia. Biden también invitó a Yarl a la Casa Blanca.

“Ningún padre debería tener que preocuparse de que le disparen a su hijo después de tocar el timbre equivocado”, dijo Biden en Twitter. “Tenemos que mantener la lucha contra la violencia armada. “Y Ralph, te veremos en el Oval una vez que te sientas mejor”.

Thompson dijo el lunes que hubo un “componente racial” en el tiroteo. No dio más detalles. Pero el fiscal adjunto Alexander Higginbotham aclaró en un correo electrónico a The Associated Press el martes que “no hay un elemento racial en los cargos legales que se presentaron”.

Aún así, algunos, incluidos los abogados de la familia de Yarl, insistieron en la dimensión racial del caso. Se planeó una manifestación de protesta para el martes por la tarde, y varias organizaciones de derechos civiles planearon una conferencia de prensa en el lugar de la manifestación.

“La policía no está tratando este caso de la misma manera que se trata a las personas negras acusadas de asesinato”, dijo el presidente de la NAACP de Missouri, Nimrod Chapel Jr., en un comunicado. “Un sospechoso negro habría estado en la cárcel”.

Higginbotham dijo que la política de la oficina del fiscal es esperar una referencia criminal de la policía. “KCPD nos envió su referencia el lunes por la tarde y los cargos se presentaron aproximadamente una hora después de que la policía nos remitiera el caso”, dijo en un correo electrónico.

El cargo de asalto conlleva una pena de hasta cadena perpetua. Lester también fue acusado de acción criminal armada, que tiene un rango de pena de tres a 15 años de prisión.

No quedó claro de inmediato si el Departamento de Justicia de EEUU estaba investigando. Los mensajes dejados con un portavoz no fueron respondidos de inmediato.

Acusar a Lester de un crimen de odio podría haber significado una sentencia más corta si es condenado, dijeron los expertos.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, Peter Joy, dijo que la ley estatal de delitos motivados por el odio se usa solo para mejorar los cargos por delitos graves o delitos menores, no superándolos en un nivel de delito grave de clase C, con un rango de pena de tres a 10 años después de la condena.

“Lo que hizo el fiscal fue acusar (a Lester) del mayor grado de delito grave del que podían acusarlo”, dijo Joy.

Los expertos legales creen que los abogados de Lester alegarán defensa propia bajo la ley "Stand Your Ground" de Missouri. La ley permite el uso de fuerza letal si una persona teme por su vida. Missouri se encuentra entre aproximadamente 30 estados con tales estatutos.

Robert Spitzer, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Nueva York, Cortland, cuya investigación se centra en la política y la política de armas, dijo que la ley de Missouri brinda "una amplia libertad para que las personas usen la fuerza letal".

La abogada defensora de St. Louis, Nina McDonnell, estuvo de acuerdo. Ella dijo que los fiscales tienen un caso sólido, pero la defensa de la ley Stand Your Ground es un "gran obstáculo" que superar.

“El acusado estaba en su casa y expresó que tenía miedo”, dijo McDonnell.

Para el martes por la mañana, una página de GoFundMe configurada para Yarl había recaudado $2.9 millones de 77,000 donaciones.