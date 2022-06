“Trataban de ayudarme”: esposa de hombre acusado de asesinar a oficiales se disculpa

La esposa de un hombre acusado de asesinar a dos policías de El Monte, quienes acudieron a un motel después de que recibieran una llamada por un presunto disturbio doméstico, se disculpó este miércoles a nombre de su marido en una breve entrevista tras lo ocurrido.

Diana Flores identificó a su esposo como Justin Flores. Miembros de la familia le dijeron a NBCLA que él era un trabajador de la construcción.

"Lo siento mucho. Mis más profundas condolencias por salvarme. Lo siento muchísimo. Ni ellos ni sus familias se lo merecían. Realmente no lo merecían. Estaban tratando de ayudarme y les dije que no entraran a la habitación, 'no entren, tiene un arma'. Y aun así entraron”, dijo.

"No quería que nadie saliera lastimado en esto. La única persona que resultó lastimada fuimos yo y ahora otros dos inocentes".

Flores dijo que su difunto esposo abusaba de ella y reveló que la había apuñalado días antes del encuentro del 14 de junio con la policía.

Los investigadores dicen que el oficial Joseph Santana y el cabo Michael Paredes fueron baleados cuando llegaron al Siesta Inn Motel en El Monte el martes para ayudar a una víctima de violencia doméstica.

Pero Flores afirma que había llamado a la policía el día anterior, después de que su esposo la atacara.

"No me apuñalaron ayer, me apuñalaron anteayer", dijo.

Ciudad de El Monte

Hasta ahora, no está claro por qué los oficiales salieron el día después del apuñalamiento.

Flores dijo que se estaba quedando en el motel para alejarse de su esposo después de que la apuñaló el lunes, pero él la encontró y la confrontó el martes. Poco después, llegó la policía.

"Finalmente, pude levantarme y abrir la puerta y salir corriendo por la puerta donde él se estaba poniendo los zapatos y luego entraron y escuché disparos", dijo. "Y simplemente corrí en sentido contrario, lejos de aquí".

Los paramédicos llevaron a los dos policías al Centro Médico LAC+USC donde murieron a causa de sus heridas.

El sospechoso fue asesinado a tiros fuera del motel.

Flores volvió a esa escena el miércoles después de vaciar su habitación de motel y salir de la propiedad.

Ella dijo que su difunto esposo "no estaba en su estado de ánimo adecuado en absoluto".

Residentes de esa comunidad y compañeros de trabajo de los agentes lamentan la muerte de los dos agentes en un tiroteo en un motel.

“Amo a mi esposo hasta la muerte, pero como dije, este no era mi esposo. Esto era un monstruo", dijo Flores.

Flores dijo que su esposo Justin cambió en el último año.

Fuera de la sede de la policía de El Monte, un monumento creció de la noche a la mañana mientras la gente dejaba flores, velas y mensajes de apoyo.

Santana acababa de unirse a la fuerza policial de El Monte después de servir en el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino durante tres años, y había estado patrullando en El Monte por menos de un año.

Los dos oficiales recibieron disparos en la cabeza y el presunto agresor fue abatido por la policía.

A Santana le sobreviven su esposa, hija y gemelos, dijo la ciudad de El Monte en un comunicado publicado en Instagram y Facebook.

El otro oficial, Paredes, era un veterano del departamento y dedicó 22 años de su vida a hacer cumplir la ley en el Departamento de Policía de El Monte.

Le sobreviven su esposa, hija e hijo, dijo la ciudad de El Monte.

El Departamento de Policía de El Monte y la Asociación de Oficiales de Policía de El Monte crearon una página oficial de donaciones. El departamento señaló que es el único sitio de donación oficial establecido por la agencia. Las donaciones van directamente a las familias de los oficiales caídos.