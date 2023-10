Florida: habla familia de primer arrestado bajo la ley SB-1718

La familia del primer hispano arrestado bajo la ley SB-1718 se expresó por primera vez ante las cámaras de Noticias Telemundo Florida, tras la detención del pasado mes de agosto.

Raquel López Aguilar fue detenido cuando viajaba en una camioneta desde Georgia hasta Tampa, acompañado por otras seis personas. Las autoridades alegan que cuatro de los ocupantes eran indocumentados.

"Siento que es algo bien injusto de verdad, lo que le están haciendo, sólo quiero que el tenga su libertad, es lo único que pido", expresó Delilah López, hija de Raquel, añadiendo que "desde que lo arrestaron no he podido verlo y hoy que vine para precisamente es, no me dejarn verlo tampoco."

La familia asegura que López se había mudado a Estados Unidos para poder sustentar a su familia.

"El estaba a cargo de mis estudios y todo, el es la única persona con la que yo contaba, porque mi mamá falleció cuando yo tenía dos años" expresó la hija de Raquel.

La próxima vista en este caso se realizará el 19 de octubre en el condado Hernando.

¿Qué es la ley SB-1718?

La ley SB-1718 entró en vigor el pasado mes de julio y entre otras cosas contempla:

Prohíbe y declara ilegal que alguien contrate, reclute, o emplee a un inmigrante con estatus irregular.

Establece sanciones penales (cinco años de prisión y multas de hasta 5,000 dólares) para los inmigrantes que usen documentos falsos o de alguien más para conseguir un empleo.

Prohíbe a autoridades locales brindar fondos "a cualquier persona, entidad u organización para que expida documentos de identificación" a inmigrantes con estatus irregular.

Exige a los hospitales que aceptan Medicaid que incluyan una pregunta sobre el estatus migratorio de los pacientes.

Cataloga como inválidos permisos y licencias de conducir expedidos por otros estados a inmigrantes indocumentados.

Asigna 12 millones de dólares al "programa de transporte de extranjeros no autorizados" de DeSantis para el traslado de inmigrantes a otros estados.

Exige a los empleadores con 25 o más trabajadores que usen el sistema E-Verify para nuevas contrataciones.

Faculta a funcionarios estatales, como el jefe de seguridad interior de Florida, a coordinar "acciones de aplicación de la ley de inmigración", entre otras facultades otorgadas a autoridades y entidades públicas.

Tipifica como "tráfico de personas" y delito grave el traslado hacia Florida de personas en estatus irregular con penas de cárcel y multas.

El 1 de julio entran en vigor una serie de leyes que ha causado controversias y pone en peligro el futuro de la comunidad inmigrante en Florida.