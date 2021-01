Terremotos, huracanes y tornados: ¿En dónde es más peligroso vivir en EEUU?

CALIFORNIA - Tras pasar su vida en Los Ángeles, Morgan Andersen conoce demasiado bien los desastres naturales. En la universidad, un terremoto sacudió su hogar con fuerza y su abuelo se vio afectado por los recientes incendios forestales en el condado de Orange.

"Es solo ese recordatorio constante, 'Oh, sí, vivimos en un lugar donde hay desastres naturales y pueden ocurrir en cualquier momento'", dijo el ejecutivo de marketing de 29 años.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles) ha calculado el riesgo para cada condado de Estados Unidos de 18 tipos de desastres naturales, como terremotos, huracanes, tornados, inundaciones, volcanes e incluso tsunamis. Y de los más de 3,000 condados, el condado de Los Ángeles tiene la clasificación más alta en el Índice Nacional de Riesgo.

La forma en que FEMA calcula el índice destaca los lugares conocidos desde hace mucho tiempo como lugares peligrosos, como Los Ángeles, pero algunos otros lugares resaltados van en contra de lo que la mayoría de la gente pensaría. Por ejemplo, las ciudades del este, como Nueva York y Filadelfia, tienen un riesgo de tornados mucho más alto que las incondicionales de Oklahoma y Kansas.

Y el condado con el mayor riesgo de inundaciones costeras es uno en el estado de Washington que no está en el océano, aunque su río es de marea.

Esas aparentes rarezas ocurren porque el índice de FEMA califica con qué frecuencia ocurren los desastres, cuántas personas y cuántas propiedades están en peligro, qué tan vulnerable es la población socialmente y qué tan bien el área puede recuperarse. Y eso da como resultado una evaluación de alto riesgo para las grandes ciudades con mucha gente pobre y propiedades que no están preparadas para ser golpeadas por desastres que ocurren una sola vez en una generación.

Si bien las clasificaciones pueden parecer “contrarias a la intuición”, el grado de riesgo no es solo la frecuencia con la que un tipo de desastre natural golpea un lugar, sino la gravedad del costo, según Mike Grimm de FEMA.

En cuanto a tornados, dos condados de la ciudad de Nueva York, Filadelfia, St. Louis y el condado de Hudson, Nueva Jersey, son los cinco condados con mayor riesgo de tornados de FEMA. El condado de Oklahoma, Oklahoma, con más de 120 tornados desde 1950, incluyendo uno que mató a 36 personas en 1999, ocupa el lugar 120.

"Ellos (los cinco principales) son un evento de baja frecuencia, potencialmente de altas consecuencias porque hay mucha exposición de propiedad en esa área", dijo la directora del Instituto de Investigación de Riesgos y Vulnerabilidades de la Universidad de Carolina del Sur, Susan Cutter, cuyo trabajo gran parte de los cálculos de FEMA son Residencia en. "Por lo tanto, un pequeño tornado puede generar una gran pérdida de dólares".

En Nueva York, la gente es mucho menos consciente del riesgo y está menos preparada, y eso es un problema, dijo Grimm. El día antes de que dijera eso, Nueva York tenía una alerta de tornado. Días después, el Servicio Meteorológico Nacional tuiteó que en 2020 varias ciudades, principalmente a lo largo de la costa este, tuvieron más tornados que Wichita, Kansas.

En general, Oklahoma tiene el doble de probabilidades de sufrir tornados que la ciudad de Nueva York, pero el daño potencial es mucho mayor en Nueva York porque hay 20 veces más personas y casi 20 veces el valor de la propiedad en riesgo, dijeron funcionarios de FEMA.

"Es esa percepción de riesgo de que no me pasará a mí", dijo Grimm. "El hecho de que no lo haya visto en mi vida no significa que no vaya a suceder".

Ese tipo de negación es especialmente cierto con las frecuentes y costosas inundaciones, él dijo, y es la razón por la que solo el 4% de la población tiene seguro federal contra inundaciones cuando alrededor de un tercio puede necesitarlo.

Los expertos en desastres dicen que la gente tiene que pensar en el gran desastre que ocurre solo unas pocas veces en la vida como mucho, pero es devastador cuando golpea: el huracán Katrina, la supertormenta Sandy, el superbrote de tornados de 2011, el terremoto de San Francisco de 1906 o una pandemia.

"Somos malos para tomar en serio los riesgos que ocurren solo con poca frecuencia", dijo David Ropeik, un conferencista jubilado de comunicaciones de riesgo de Harvard y autor de "How Risky Is It, Really?" “Simplemente no les tememos tanto como tememos a las cosas que están más presentes en nuestra conciencia, más comunes. Eso es prácticamente desastroso con los desastres naturales".

Algo como el nuevo índice de FEMA "nos abre los ojos a la brecha entre lo que sentimos y lo que es", dijo Ropeik.

Los 10 lugares más riesgosos de FEMA, además de Los Ángeles, son tres condados en el área de la ciudad de Nueva York: Bronx, el condado de Nueva York (Manhattan) y el condado de Kings (Brooklyn), junto con Miami, Filadelfia, Dallas, St. Louis y Riverside y los condados de San Bernardino en California.

Según la misma medición, el condado de Loudoun, un suburbio exterior de Washington, D.C., tiene el riesgo más bajo de cualquier condado, según FEMA. Otros tres condados suburbanos de Washington se encuentran entre los riesgos más bajos para los condados más grandes, junto con los suburbios de Boston, Long Island, los suburbios de Detroit y Pittsburgh.

Algunas de las clasificaciones de riesgo de FEMA por tipo de desastre parecen obvias. Miami tiene el mayor riesgo de huracanes, rayos e inundaciones de ríos. El condado de Hawái tiene los primeros lugares en riesgo de volcanes y el condado de Honolulu por tsunamis, Dallas por granizo, Filadelfia por olas de calor y el condado de Riverside de California por incendios forestales.

El experto externo en riesgos Himanshu Grover de la Universidad de Washington calificó el esfuerzo de FEMA como "una buena herramienta, un buen comienzo", pero con fallas, como puntajes finales que parecen restar importancia a la frecuencia de los desastres.

Los riesgos están cambiando debido al cambio climático y este índice no parece abordar eso, dijo Ropeik. Los funcionarios de FEMA dijeron que el cambio climático aparece en los cálculos de inundaciones y probablemente se incorporará en futuras actualizaciones.

Esta nueva herramienta, basada en cálculos de 80 expertos durante seis años, se trata de "educar a los propietarios, inquilinos y comunidades para que sean más resilientes", dijo Grimm de FEMA, y agregó que las personas no deben mudarse dentro o fuera de un condado debido al riesgo clasificación.