Ante la expiración del Título 42, funcionarios fronterizos se prepararon para la afluencia de migrantes

Los migrantes se apresuraron a cruzar la frontera con México el jueves, compitiendo para ingresar a EEUU a medida que se levantan las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia en un cambio que amenaza con ejercer una presión histórica sobre el asediado sistema de inmigración de la nación.

La administración de Biden sufrió un revés legal potencialmente grave el jueves por la noche cuando un juez federal bloqueó temporalmente su intento de liberar más rápidamente a los migrantes cuando las estaciones de detención de la Patrulla Fronteriza están llenas.

El fin inminente de las reglas conocidas como Título 42 despertó el temor entre los migrantes de que los cambios dificultarían su permanencia en EEUU.

Con una fecha límite a altas horas de la noche que se avecinaba, la desinformación y la confusión azotaron a los migrantes mientras caminaban por la frontera en el Río Grande, a menudo sin saber a dónde ir o qué hacer a continuación.

En Matamoros, frente a Brownsville, Texas, multitudes de migrantes, algunos con niños pequeños en brazos, vadearon las corrientes de los ríos de primavera, se abrieron paso entre los matorrales para enfrentarse a una frontera fortificada con alambre de púas. Otros migrantes se instalaron en refugios en el norte de México, decididos a asegurar una cita de asilo que puede demorar meses en programarse en línea.

Muchos inmigrantes eran muy conscientes de los inminentes cambios de política diseñados para detener los cruces ilegales y alentar a los solicitantes de asilo a presentar su solicitud en línea y considerar destinos alternativos, incluidos Canadá o España.

“No sé qué va a pasar mañana”, dijo Jhoan Daniel Barrios, ex policía militar de Venezuela, mientras paseaba con dos amigos por la frontera en Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas, en busca de una oportunidad. para buscar refugio en EEUU.

“No nos queda dinero, no tenemos comida, no tenemos un lugar donde quedarnos, el cártel nos persigue”, dijo Barrios, cuya esposa estaba bajo custodia estadounidense. “¿Qué vamos a hacer, esperar a que nos maten?” La semana pasada, Barrios y sus amigos ingresaron a Estados Unidos y fueron expulsados. Tenían pocas esperanzas de un resultado diferente el jueves. En el lado estadounidense del río, muchos se entregaron de inmediato a las autoridades y esperaban ser liberados mientras tramitaban sus casos en tribunales de inmigración atrasados, lo que lleva años.

No estaba claro cuántos migrantes estaban en movimiento o cuánto podría durar la oleada. El jueves por la noche, el flujo parecía estar disminuyendo en algunos lugares, pero no estaba claro por qué, o si los cruces aumentarían nuevamente después de que expiren las restricciones relacionadas con el coronavirus.

Un funcionario estadounidense informó que la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 10,000 migrantes el martes, casi el doble del nivel de marzo y solo un poco por debajo de la cifra de 11,000 que, según las autoridades, es el límite superior de lo que esperan después de que finalice el Título 42.

Más de 27,000 personas estaban bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo el funcionario.

“Nuestros autobuses están llenos. Nuestros aviones están llenos”, dijo Pedro Cárdenas, comisionado de la ciudad de Brownsville, Texas, justo al norte de Matamoros, mientras los recién llegados se dirigían a lugares de todo Estados Unidos.

La administración del presidente Joe Biden ha presentado nuevas medidas estrictas para reemplazar el Título 42, que desde marzo de 2020 ha permitido a los funcionarios fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo al otro lado de la frontera con el fin de prevenir la propagación de COVID-19.

Las nuevas políticas toman medidas enérgicas contra los cruces ilegales y al mismo tiempo establecen vías legales para los inmigrantes que solicitan en línea, buscan un patrocinador y se someten a verificaciones de antecedentes. Si tienen éxito, las reformas podrían alterar fundamentalmente la forma en que los migrantes llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.

Guatemala recibió este jueves los últimos dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos bajo el Título 42.

Pero llevará tiempo ver resultados. Biden ha admitido que la frontera será caótica por un tiempo. Los grupos de defensa de los inmigrantes han amenazado con emprender acciones legales. Y los migrantes que huyen de la pobreza, las pandillas y la persecución en sus países de origen siguen desesperados por llegar a suelo estadounidense a toda costa.

Muchos inmigrantes estaban muy conscientes de los cambios de política que se avecinaban mientras buscaban el jueves una oportunidad para entregarse a las autoridades de inmigración de EEUU antes de la fecha límite de las 11:59 EDT.

Si bien el Título 42 impidió que muchos buscaran asilo, no tuvo consecuencias legales y alentó la repetición de intentos. Después del jueves, los migrantes enfrentan la prohibición de ingresar a EEUU durante cinco años y un posible enjuiciamiento penal.

Las instalaciones de detención a lo largo de la frontera estaban muy por encima de su capacidad, y se les dijo a los agentes de la Patrulla Fronteriza que comenzaran a liberar a algunos migrantes con instrucciones de presentarse en una oficina de inmigración de EEUU dentro de los 60 días, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y proporcionó información a The Associated Press bajo condición de anonimato.

También se les dijo a los agentes que comenzaran las liberaciones en cualquier área donde las instalaciones de detención estuvieran al 125% de su capacidad o el tiempo promedio bajo custodia excediera las 60 horas. Además, las liberaciones podrían comenzar si 7,000 migrantes fueran detenidos en toda la frontera en un día.

El jueves por la noche, un juez federal aprobó una solicitud del estado de Florida para bloquear temporalmente las liberaciones, que según el estado era materialmente idéntica a otra política de la administración anulada anteriormente en un tribunal federal. Esa política ordenó a la administración de Biden que pusiera fin a las liberaciones aceleradas de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México.

La administración había argumentado en el nuevo caso que bloquear las liberaciones restringiría la capacidad del gobierno para administrar la frontera en un momento en que se espera un aumento dramático en las llegadas que podría abrumar las instalaciones fronterizas.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ya había advertido que se avecinaban más instalaciones de la Patrulla Fronteriza abarrotadas.

“No puedo exagerar la presión sobre nuestro personal y nuestras instalaciones”, dijo a los periodistas el jueves. Dijo que la gran mayoría de los migrantes serían colocados en procedimientos de "deportación acelerada" y serían expulsados ​​rápidamente si no califican para permanecer en EEUU.

"Tenemos confianza en la legalidad de nuestras acciones", dijo. Incluso cuando los migrantes corrían para llegar a suelo estadounidense antes de que expiren las reglas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los traficantes estaban enviando un mensaje diferente.

Observó un aumento de contrabandistas en la frontera sur de su país que se ofrecían a llevar migrantes a Estados Unidos y les decían que la frontera estaba abierta a partir del jueves. El miércoles, Seguridad Nacional anunció una regla para que sea extremadamente difícil para cualquier persona que viaje a través de otro país, como México, o que no haya solicitado asilo en línea, para calificar para el asilo.

También introdujo toques de queda con seguimiento por GPS para las familias liberadas en EEUU antes de las evaluaciones iniciales de asilo. El gobierno dice que está reforzando la expulsión de los migrantes que se encuentran no calificados para permanecer en EEUU en vuelos como los que llevaron a casi 400 migrantes a Guatemala desde los EEUU el jueves.

En la agonía del Título 42, los migrantes que se encuentran varados en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México, han padecido crisis nerviosas y no han dejado de lanzarse al río Bravo durante este jueves.

Entre ellos estaba Sheidi Mazariegos, de 26 años, quien llegó con su hijo de 4 años solo ocho días después de haber sido detenida cerca de Brownsville. “Escuché en las noticias que había una oportunidad de entrar, lo escuché en la radio, pero todo era mentira”, dijo.

Los contrabandistas la llevaron a Matamoros y las pusieron a las dos en una balsa. Rápidamente fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza. Mazariegos dijo que hizo el viaje porque es pobre y esperaba reunirse con sus hermanas que viven en EEUU. Al mismo tiempo, la administración ha introducido nuevos caminos legales expansivos en EEUU.

Hasta 30,000 personas al mes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela pueden ingresar si solicitan en línea con un patrocinador financiero y entran por un aeropuerto. Se están abriendo centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares. Hasta 1,000 pueden ingresar diariamente a través de cruces terrestres con México si consiguen una cita en una aplicación en línea.

En los refugios en el norte de México, muchos migrantes optaron por no correr a la frontera y esperaron las citas de asilo existentes o la esperanza de reservar una en línea. En el albergue Ágape Misión Mundial en Tijuana, cientos de migrantes esperaron su momento.

Daisy Bucia, de 37 años, y su hija de 15 años llegaron al refugio hace más de tres meses desde el estado mexicano de Michoacán, huyendo de amenazas de muerte, y tienen una cita de asilo el sábado en California. Bucia leyó en las redes sociales que las restricciones de la era de la pandemia estaban terminando en la frontera entre Estados Unidos y México, pero prefirió cruzar con certeza más tarde.

“Lo que la gente quiere más que nada es confundirte”, dijo Bucia.