Trump cierra su blog a menos de un mes de lanzarlo

NUEVA YORK - El expresidente estadounidense Donald Trump cerró el blog que lanzó a principios de mayo para compartir declaraciones mientras permanece bloqueado en las principales redes sociales, informó este miércoles el canal CNBC.

El cuaderno de bitácora, llamado "From the Desk of Donald J. Trump" (Desde el despacho de Donald J. Trump), también fue eliminado de la página web oficial del exmandatario republicano, que el pasado 4 de mayo lo presentó como una nueva "plataforma de comunicación".

Un asesor de Trump, Jason Miller, dijo al canal económico que el blog "no volverá" y que se trataba de un complemento auxiliar para los "amplios esfuerzos" en los que trabaja el equipo del empresario, sobre los que dijo que espera aportar "más información" pronto.

Trump fue bloqueado en Facebook y Twitter tras el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de una turba de manifestares partidarios de su candidatura a las elecciones presidenciales, que dejó cinco muertos y más de un centenar de agentes heridos.

El expresidente, que ha considerado ese bloqueo un ataque a su libertad de expresión, presentó "From the Desk of Donald J. Trump" como una plataforma en la que colgaba sus videos, declaraciones en los comités de acción política (PAC) y otras noticias relacionadas con él.

Las antiguas entradas del blog están archivadas ahora como notas de prensa en su página oficial.

Desde que el demócrata Joe Biden asumió la presidencia el pasado 20 de enero, la visibilidad de Trump se ha reducido considerablemente pese a que creó la Oficina del Presidente número 45 para comunicarse por correo electrónico.

Según datos recolectados por NBC, una semana después de su apertura, la audiencia del blog rondaba unas 212,000 interacciones acumuladas, una cifra abismalmente inferior al alcance de cualquiera de sus mensajes de Twitter, donde contaba con más de 80 millones de seguidores.