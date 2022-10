Familia del autor del tiroteo en Missouri alertó a la Policía

WASHINGTON DC - La familia del autor del tiroteo que el lunes se saldó con dos víctimas mortales más la del atacante en un instituto de secundaria de Saint Louis, Missouri, había alertado previamente a la Policía de que disponía de un arma en su posesión, e incluso había buscado ayuda psiquiátrica.

En una rueda de prensa, la Policía explicó que la madre del afroamericano Orlando Harris -el hombre de 19 años identificado como el autor de los hechos- los había contactado avisando de que su hijo tenía un arma de fuego, que le fue requisada y entregada a otra persona, un adulto no identificado.

Las autoridades no descartaron que el arma usada en el tiroteo, un rifle del tipo AR-15, fuera la misma que le había sido retirada.

La Policía también informó que la familia de Harris había buscado ayuda psiquiátrica e incluso lo había internado en algunas ocasiones en un hospital para personas con enfermedades mentales.

Además del rifle, Harris, que era exalumno del instituto y fue abatido por la Policía, llevaba 600 rondas de munición.

Harris dejó en su vehículo una nota en la que se leía "No tengo ningún amigo. No tengo ninguna familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido vida social. Toda mi vida he sido un solitario aislado. Esta era la tormenta perfecta para un tiroteo masivo".

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 61 años y otra de 16 años, mientras que otras siete personas resultaron heridas.

El tiroteo fue reportado alrededor de las 9.10 a.m. local en el instituto Central Visual and Performing Arts.

Un adolescente se declaró culpable de los múltiples cargos que pesan en su contra en conexión a un tiroteo escolar en Michigan.

Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, se encontraron con estudiantes huyendo de las instalaciones que les informaron que había una persona disparando adentro.

El atacante y la Policía intercambiaron disparos, hasta que el joven fue herido y luego trasladado a un hospital, donde más tarde murió.

En los últimos años han aumentado en Estados Unidos los tiroteos en centros educativos con incidentes como el de la escuela primaria de Sandy Hook en 2012 con 26 víctimas mortales y el de Robb Elementary de Uvalde, con el asesinato de 19 niños y dos maestros.