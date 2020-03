Familia de Florida queda varada en Italia por el Coronavirus

Esta joven familia no pudo ocultar su angustia y desesperación, lo planeado en unas vacaciones de 15 días salió mal y ahora el Coronavirus les puso una enorme barrera para regresar a casa.

Varada en Roma junto a su esposo de origen italiano y sus dos hijos, se encuentra Jali Suárez, una joven residente de Miami que viajó de vacaciones a ese país europeo y ahora no puede regresar, por precaución les cancelaron el vuelo.

“De regresó era Roma-Milán, Milán-Miami, ahora no sabemos cómo regresamos porque el aeropuerto está cerrado completamente”, explica Suárez.

Para el cubanoamericano, Eddy Castellanos, todo marchó de maravillas durante los primeros días del viaje, antes de ese primero de marzo cuando supo que en el crucero “Grand Princess” las cosas no andaban bien.

“La situación del Coronavirus mantiene el centro de Roma vacío, las tiendas vacías, discotecas cerradas y la gente está muy asustada por eso”, asegura el esposo de Jali.

Y es que en Italia la cifra de muertos ascendió a más de 360, mientras que 16 millones de personas han sido puestas en cuarentena para contener los contagios del COVID 19.

“Dicen que hay que tener metro y medio de distancia, no se pueden dar la mano y hay que lavarse mucho las manos ... Nos dijeron que todos los vuelos desde Italia hacia Miami están todos cancelados porque en Miami no nos iban a dejar entrar”, alega esta pareja que desde Italia aun no vislumbra una fecha de regreso a Miami.

Tal es así que el Papa Francisco ofreció la misa dominical mediante un vídeo que fue proyectado en pantallas gigantes en la plaza San Pedro.

Hasta el momento el departamento de aviación de Miami-Dade solo ha informado que tomarán medidas de precaución con pasajeros que viajaran a China o Irán en los últimos 14 días y hallan tenido contacto con alguien enfermo con Coronavirus.

Según pasan los días y se incrementen los contagios, seguirán surgiendo más historias como la de esta familia, Italia es el segundo país con más contagios después de China.