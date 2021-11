Acusan a farmacia de aplicar a niños decenas de dosis erradas de vacuna contra el COVID-19

VIRGINIA - Una farmacia en el condado Loudoun, en Virginia, habría aplicado la dosis equivocada de la vacuna de COVID-19 a decenas de niños de entre 5 a 11 años.

Ted Pharmacy, ubicada en Stone Carver Drive en la localidad de Aldie, admitió haber suministrado a menores de 5 a 11 años la dosis de la vacuna destinada a los jóvenes mayores de 12 años. Al menos 112 niños habrían sido afectados.

Dasha Hermosilla dijo a nuestra estación hermana NBC Washington que un farmacéutica de Ted Pharmacy le dio a su hija de 7 años una dosis diluida de la inoculación para mayores de 12, la cual viene en un frasco de tapa morada. La vacuna asignada para los niños más pequeños tiene una tapa naranja.

La mujer contó que el farmacéutica le aseguró que estaba bien y que era permitido disminuir la concentración de la vacuna para así aplicarla a los más chicos, pero Hermosilla decidió buscar confirmación

“Nada dice que puedes cambiar de morado a naranja”, dijo, agregando que una simple búsqueda en Google contradecía las afirmaciones del trabajador. “Siento un nudo en mi estómago. ¿Qué le acaban de hacer a mi hija?”.

Hermosilla no era el único padre con esa misma pregunta. Otra madre envió a NBC Washington una captura de pantalla de una conversación de Facebook con la farmacia, donde esta admite el error y se disculpa por “el inconveniente”.

“La manera en que han lidiado con los individuos es como, ‘Oh, no es mayor cosa”, dijo Hermosilla. “Hay docenas y docenas de familias que ni siquiera están al tanto del problema.”

Funcionarios sanitarios estatales dijeron a los padres que la Junta Farmacéutica de Virginia había abierto una investigación, pero la agencia no confirmó o negó dicha información cuando se presentaron solicitudes de comentario.

Adicionalmente, el Departamento de Salud del condado Loudoun ha emitido una alerta sobre el error de la farmacia.

“La farmacia que administró la vacuna de Pfizer contra COVID a tu hijo la semana pasada ha sido removida de los programas de vacunación estatales y federales”, dijo el director del departamento de salud David Goodfriend en una carta.

La agencia sanitaria dijo que los padres de los niños afectados deben consultar con los pediatras de sus hijos sobre las medidas a tomar. Si una dosis menor de la vacuna destinada a personas mayores de 12 años es aplicada a niños más pequeños, los padres pueden esperar 21 días para reiniciar el esquema de vacunación correcto, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Igualmente, los padres pueden esperar los 21 días y proceder con la segunda dosis como estaba pautada, pero asegurándose de que se le aplique la inoculación correcta de tapa naranja, precisó el departamento de salud.

En medio de estas inquietudes, expertos médicos envían un mensaje de tranquilidad a las familias afectadas y dicen que simplemente, sus pequeños podrían experimentar efectos secundarios un poco más fuertes.

“Les puede doler el bracito un poquito más, o pueden tener un poquito más de fiebre y estar chafados un poquito más pero no es que vaya a hacer una cosa de gravedad de acabar en el hospital”, dijo la Dra. Anna María Izquierdo, directora ejecutiva de Care For Your Health.

Izquierdo agrega que los estudios demuestran que esta equivocación en la farmacia Ted no debería suponer ningún problema de salud para los niños.

