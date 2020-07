Fijan fianza de $500,000 a exoficial acusado de la muerte de Rayshard Brooks

ATLANTA - El exoficial que mató a tiros a Rayshard Brooks, un hombre afroamericano en Atlanta, podrá salir bajo libertad condicional mientras su caso siga pendiente bajo una fianza de $500,000, dictaminó un juez este martes.

La jueza del Tribunal Supremo del condado de Fulton, Jane Barwick, impuso una fianza de medio millón de dólares para Garrett Rolfe, quien enfrenta varios cargos en el asesinato de Brooks, de 27 años. El tiroteo que mató a Brooks en un estacionamiento de un Wendy’s en Atlanta ocurrió entre manifestaciones en todo el país en contra la brutalidad policial y el racismo sistémico después de que George Floyd murió bajo la rodilla de un oficial de Minneapolis.

Conectados via videollamada debido a la pandemia, los abogados de Rolfe argumentaron que es un georgiano con fuertes lazos con la comunidad que no está en riesgo de huir o de no presentarse en corte y tampoco presenta un peligro para la comunidad. Un fiscal argumentó que Rolfe, de 27 años, había cometido un tiroteo mortal sin justificación y era un riesgo de huida y podría intimidar a los testigos.

La esposa de Brooks, Tomika Miller, lloró durante una súplica emotiva ante el juez, pidiéndole que no le otorgara fianza a Rolfe.

"Le digo que no", dijo. "Digo que no porque, mentalmente, no soy capaz de soportarlo”.

Barwick agradeció a Miller, señalando que su comparecencia requería mucha valentía, pero dijo que Rolfe cumplía las condiciones requeridas para la fianza. La jueza dijo que Rolfe "no es un riesgo de fuga y no creo que sea un peligro para la comunidad".

Las condiciones de su libertad incluyen usar un grillete electrónico, cumplir con un toque de queda, entregar su pasaporte, no poseer armas de fuego y no tener contacto con víctimas, testigos u oficiales de policía de Atlanta.

Las cámaras corporales de los policías mostraron que Rolfe y otro oficial tuvieron una conversación tranquila y respetuosa con Brooks durante más de 40 minutos después de recibir quejas de que Brooks se había quedado dormido tras el volante de su auto en la fila de pedidos en el Wendy’s el pasado 12 de junio.

Pero cuando los oficiales le dijeron que había bebido demasiado para conducir e intentaron esposarlo, Brooks se resistió. Una lucha fue captada por la cámara de la patrulla. Brooks agarró una pistola Taser de uno de los oficiales y huyó, disparando el Taser a Rolfe mientras se escapaba, según los reportes.

Una autopsia encontró que Brooks recibió dos impactos de bala en la espalda.

Durante la audiencia del martes, uno de los abogados de Rolfe, Noah Pines, negó las acusaciones del fiscal de distrito de que Rolfe gritó "¡Lo tengo!" y que pateó a Brooks después de dispararle. Pines pidió al fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, que publique un video de la supuesta patada. Howard había hecho las acusaciones cuando anunció los cargos cinco días después de la muerte de Brooks.

El Asistente Ejecutivo del Fiscal de Distrito Clint Rucker dijo que el video muestra la patada de Rolfe y un testigo confirmó que había sucedido.

Rolfe fue despedido poco después del tiroteo y el otro oficial, Devin Brosnan, fue puesto en baja administrativa. La jefe de policía de Atlanta renunció menos de 24 horas después del tiroteo.

Rolfe ahora enfrenta 11 cargos en total. Rolfe podría enfrentar una pena mínima de cadena perpetua, con o sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de asesinato grave. Brosnan, de 26 años, está acusado de una agresión con agravante y de violar su juramento y está libre bajo fianza.

Los abogados de ambos hombres dijeron que sus acciones estaban justificadas.

Los abogados de Rolfe le pidieron al juez una fianza de $50,000, lo que significaría que no habría tenido que pagar nada a menos que no se presentara a la corte.

Los abogados de Rolfe le dieron al juez casi 30 cartas como testamento de su buen carácter. También dijeron que era un oficial de policía que hacía su trabajo, no alguien que salió con la intención de cometer un crimen violento.

"Si Garrett Rolfe no tiene derecho a una fianza bajo el estatuto, nadie lo tiene, nadie para un caso de asesinato", dijo Pines.

Rucker le había pedido al juez que negara la fianza, pero cuando ella le preguntó qué fianza sería razonable si optaba por otorgar una, dijo que $1 millón con una serie de condiciones.

Rucker argumentó que Brooks estaba huyendo y no representaba ninguna amenaza cuando recibió un disparo en la espalda.

En un comunicado, los abogados de la familia de Brooks dijeron que estaban "decepcionados" por el fallo del juez, pero dijeron que era "solo un paso en la larga búsqueda de justicia para Rayshard".

"En lugar de ver este proceso como una serie de ‘victorias’ o ‘pérdidas’, es imperativo que sigamos presionando por un cambio sistémico dentro de nuestro sistema de justicia penal", dijeron los abogados L. Chris Stewart y Justin Miller. "Desde la aprobación de las leyes de delitos de odio hasta el aumento de la supervisión de los miembros de las fuerzas del orden, nuestro trabajo es asegurar que los cambios positivos provengan de esta trágica situación".